Полицейский в Египте убил двух израильских туристов
Египетский полицейский открыл огонь по израильским туристам в средиземноморском городе Александрия, убив по меньшей мере двух израильтян и одного египтянина.
Источник: AP со ссылкой на МВД Египта, МИД Израиля
Детали: Израиль также подтвердил, что 8 октября утром во время визита группы израильских туристов в Египет местный житель открыл по ним огонь, в результате чего были убиты двое граждан Израиля и местный египетский гид. Еще один израильтянин получил ранения средней степени тяжести.
Телеканал Extra News, который имеет тесные связи с египетскими службами безопасности, процитировал неназванного сотрудника службы безопасности, который сообщил, что еще один человек был ранен в результате нападения, которое произошло возле памятника в Александрии.
Сообщается, что подозреваемый в нападении был задержан.
Пока неизвестны причины его поведения.
Силы безопасности быстро оцепили место нападения. На кадрах, размещенных в социальных сетях, видно две фигуры, неподвижно лежавшие на земле возле туристического объекта. Еще одной из них помогала группа мужчин. Было слышно, как одна женщина кричала и звала скорую помощь.
Осторожно, видео 18+.
Israelis were fired upon in Egypt pic.twitter.com/ZaXbqXy6wd— Aleph א (@no_itsmyturn) October 8, 2023