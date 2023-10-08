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Полицейский в Египте убил двух израильских туристов

Роман ПетренкоВоскресенье, 8 октября 2023, 13:37
Полицейский в Египте убил двух израильских туристов
скриншот

Египетский полицейский открыл огонь по израильским туристам в средиземноморском городе Александрия, убив по меньшей мере двух израильтян и одного египтянина.

Источник: AP со ссылкой на МВД Египта, МИД Израиля

Детали: Израиль также подтвердил, что 8 октября утром во время визита группы израильских туристов в Египет местный житель открыл по ним огонь, в результате чего были убиты двое граждан Израиля и местный египетский гид. Еще один израильтянин получил ранения средней степени тяжести.

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Телеканал Extra News, который имеет тесные связи с египетскими службами безопасности, процитировал неназванного сотрудника службы безопасности, который сообщил, что еще один человек был ранен в результате нападения, которое произошло возле памятника в Александрии.

Сообщается, что подозреваемый в нападении был задержан.

Пока неизвестны причины его поведения.

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Силы безопасности быстро оцепили место нападения. На кадрах, размещенных в социальных сетях, видно две фигуры, неподвижно лежавшие на земле возле туристического объекта. Еще одной из них помогала группа мужчин. Было слышно, как одна женщина кричала и звала скорую помощь.

Осторожно, видео 18+.

Темы: ЕгипетИзраильтуризм
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