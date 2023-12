Полицейский в Египте убил двух израильских туристов

Египетский полицейский открыл огонь по израильским туристам в средиземноморском городе Александрия, убив по меньшей мере двух израильтян и одного египтянина.

Источник: AP со ссылкой на МВД Египта, МИД Израиля

Детали: Израиль также подтвердил, что 8 октября утром во время визита группы израильских туристов в Египет местный житель открыл по ним огонь, в результате чего были убиты двое граждан Израиля и местный египетский гид. Еще один израильтянин получил ранения средней степени тяжести.

Реклама:

Телеканал Extra News, который имеет тесные связи с египетскими службами безопасности, процитировал неназванного сотрудника службы безопасности, который сообщил, что еще один человек был ранен в результате нападения, которое произошло возле памятника в Александрии.

Сообщается, что подозреваемый в нападении был задержан.

Пока неизвестны причины его поведения.

Силы безопасности быстро оцепили место нападения. На кадрах, размещенных в социальных сетях, видно две фигуры, неподвижно лежавшие на земле возле туристического объекта. Еще одной из них помогала группа мужчин. Было слышно, как одна женщина кричала и звала скорую помощь.

Осторожно, видео 18+.

Israelis were fired upon in Egypt pic.twitter.com/ZaXbqXy6wd