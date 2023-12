Поліцейський в Єгипті вбив двох ізраїльських туристів

Єгипетський поліцейський відкрив вогонь по ізраїльських туристах в середземноморському місті Александрія, вбивши щонайменше двох ізраїльтян і одного єгиптянина.

Джерело: AP з посиланням на МВС Єгипту, МЗС Ізраїля

Деталі: Ізраїль також підтвердив, що 8 жовтня вранці під час візиту групи ізраїльських туристів до Єгипту місцевий житель відкрив по них вогонь, унаслідок чого було вбито двох громадян Ізраїлю і місцевого єгипетського гіда. Ще один ізраїльтянин отримав поранення середнього ступеня тяжкості.

Телеканал Extra News, який має тісні зв'язки з єгипетськими службами безпеки, процитував неназваного співробітника служби безпеки, який повідомив, що ще одна людина була поранена в результаті нападу, який стався біля пам'ятника в Олександрії.

Повідомляється, що підозрюваний у нападі був затриманий.

Наразі невідомі причини його поведінки.

Сили безпеки швидко оточили місце нападу. На кадрах, розміщених у соціальних мережах, видно дві фігури, що нерухомо лежали на землі біля туристичного об'єкта. Ще одній з них допомагала група чоловіків. Було чути, як одна жінка кричала і кликала швидку допомогу.

Обережно, відео 18+.

Israelis were fired upon in Egypt pic.twitter.com/ZaXbqXy6wd