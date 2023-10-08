Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Поліцейський в Єгипті вбив двох ізраїльських туристів

Роман ПетренкоНеділя, 8 жовтня 2023, 13:37
Поліцейський в Єгипті вбив двох ізраїльських туристів
скриншот

Єгипетський поліцейський відкрив вогонь по ізраїльських туристах в середземноморському місті Александрія, вбивши щонайменше двох ізраїльтян і одного єгиптянина.

Джерело: AP з посиланням на МВС Єгипту, МЗС Ізраїля

Деталі: Ізраїль також підтвердив, що 8 жовтня вранці під час візиту групи ізраїльських туристів до Єгипту місцевий житель відкрив по них вогонь, унаслідок чого було вбито двох громадян Ізраїлю і місцевого єгипетського гіда. Ще один ізраїльтянин отримав поранення середнього ступеня тяжкості.

Реклама:

Телеканал Extra News, який має тісні зв'язки з єгипетськими службами безпеки, процитував неназваного співробітника служби безпеки, який повідомив, що ще одна людина була поранена в результаті нападу, який стався біля пам'ятника в Олександрії.

Повідомляється, що підозрюваний у нападі був затриманий.

Наразі невідомі причини його поведінки.

ВІДЕО ДНЯ

Сили безпеки швидко оточили місце нападу. На кадрах, розміщених у соціальних мережах, видно дві фігури, що нерухомо лежали на землі біля туристичного об'єкта. Ще одній з них допомагала група чоловіків. Було чути, як одна жінка кричала і кликала швидку допомогу.

Обережно, відео 18+.

Теми: ЄгипетІзраїльтуризм
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

"Київстар" відновив 100% послуг - президент компанії

оновленоЗагроза балістики: в Україні оголошували масштабну повітряну тривогу

Е-реєстр військовозобов'язаних дозволить бачити, де люди працюють і платять податки – Сухопутні війська

відеоГоловний поліцейський Київщини має під Києвом маєток із власним виходом до води – ЗМІ

Ротація в Раді: Балога вийшов із "За майбутнє", групу врятував колишній "слуга"

"Київстар" усунув складнощі зі зв'язком, які виникли 20 грудня

Усі новини...
Єгипет
У Єгипті археологи під водою знайшли храм Афродіти
Єгипет відмовився від російської пшениці після того, як РФ змінила ціну – Bloomberg
Нічна атака Росії на порти Дунаю знищила зерно, що призначалося для Єгипту та Румунії
Останні новини
17:59
США оголосили про посилення санкцій проти російської нафти
17:58
До 2026 року середні зарплати українців зростуть на третину - прогноз Кабміну
17:51
ППО вдень знищила керовану ракету на Дніпропетровщині
17:40
Україна отримала від ЄС грант на 150 мільйонів євро
17:25
Новий уряд Польщі звільнив керівництво державних ЗМІ, один канал припинив мовлення
17:17
Fitch підвищило рейтинг "Нафтогазу" з "обмеженого дефолту" до переддефолтного "CC"
16:59
Міськрада позбавила Брежнєва звання "Почесного громадянина Дніпра"
16:56
В "Дію" вже надійшло 70 заявок на перереєстрацію авто: як працює послуга
16:54
Черкаському митрополиту УПЦ МП, який заперечував агресію РФ, пом’якшили запобіжний захід
16:47
Щодня з України виїжджає близько 6 тисяч чоловіків призовного віку через західний кордон – ДПСУ
Усі новини...
Реклама: