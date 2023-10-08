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Поліцейський в Єгипті вбив двох ізраїльських туристів

Роман ПетренкоНеділя, 8 жовтня 2023, 13:37
Поліцейський в Єгипті вбив двох ізраїльських туристів
скриншот

Єгипетський поліцейський відкрив вогонь по ізраїльських туристах в середземноморському місті Александрія, вбивши щонайменше двох ізраїльтян і одного єгиптянина.

Джерело: AP з посиланням на МВС Єгипту, МЗС Ізраїля

Деталі: Ізраїль також підтвердив, що 8 жовтня вранці під час візиту групи ізраїльських туристів до Єгипту місцевий житель відкрив по них вогонь, унаслідок чого було вбито двох громадян Ізраїлю і місцевого єгипетського гіда. Ще один ізраїльтянин отримав поранення середнього ступеня тяжкості.

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Телеканал Extra News, який має тісні зв'язки з єгипетськими службами безпеки, процитував неназваного співробітника служби безпеки, який повідомив, що ще одна людина була поранена в результаті нападу, який стався біля пам'ятника в Олександрії.

Повідомляється, що підозрюваний у нападі був затриманий.

Наразі невідомі причини його поведінки.

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Сили безпеки швидко оточили місце нападу. На кадрах, розміщених у соціальних мережах, видно дві фігури, що нерухомо лежали на землі біля туристичного об'єкта. Ще одній з них допомагала група чоловіків. Було чути, як одна жінка кричала і кликала швидку допомогу.

Обережно, відео 18+.

Теми: ЄгипетІзраїльтуризм
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