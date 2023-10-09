ВМС Израиля взяли в плен заместителя командира ХАМАС

Армия обороны Израиля сообщает, что подразделение ВМС Шайетет 13 задержало заместителя командующего южным подразделением военно-морских сил ХАМАС в Газе Мухаммеда Абу Гали.

Источник: The Times of Israel

Детали: Подозреваемый содержится под стражей и его допрашивает оборонное ведомство Израиля.

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Подробностей о том, как был захвачен Абу Гали, нет.

Предыстория:

В воскресенье Белый дом заявил, что президент США Джо Байден приказал оказать "дополнительную поддержку" Израилю "перед лицом этого беспрецедентного террористического нападения со стороны ХАМАСа", однако подробности не сообщались.

Также Пентагон подтвердил, что начинает передислокацию авианосной ударной группы ВМС США на Ближний Восток.

По состоянию на вечер воскресенья, в результате террористического нападения ХАМАС на Израиль погибло более 700 израильтян, более 2200 получили ранения.

Американские СМИ сообщали, что Соединенные Штаты планируют передислоцировать корабли и военные самолеты ВМС США ближе к Израилю.