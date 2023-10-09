ВМС Израиля взяли в плен заместителя командира ХАМАС
Понедельник, 9 октября 2023, 01:11
Армия обороны Израиля сообщает, что подразделение ВМС Шайетет 13 задержало заместителя командующего южным подразделением военно-морских сил ХАМАС в Газе Мухаммеда Абу Гали.
Источник: The Times of Israel
Детали: Подозреваемый содержится под стражей и его допрашивает оборонное ведомство Израиля.
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Подробностей о том, как был захвачен Абу Гали, нет.
Предыстория:
- В воскресенье Белый дом заявил, что президент США Джо Байден приказал оказать "дополнительную поддержку" Израилю "перед лицом этого беспрецедентного террористического нападения со стороны ХАМАСа", однако подробности не сообщались.
- Также Пентагон подтвердил, что начинает передислокацию авианосной ударной группы ВМС США на Ближний Восток.
- По состоянию на вечер воскресенья, в результате террористического нападения ХАМАС на Израиль погибло более 700 израильтян, более 2200 получили ранения.
- Американские СМИ сообщали, что Соединенные Штаты планируют передислоцировать корабли и военные самолеты ВМС США ближе к Израилю.
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