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ВМС Израиля взяли в плен заместителя командира ХАМАС

"Украинская правда"Понедельник, 9 октября 2023, 01:11
ВМС Израиля взяли в плен заместителя командира ХАМАС
Элитное спецподразделение Израиля "Шайетет 13", фото Зев Корен

Армия обороны Израиля сообщает, что подразделение ВМС Шайетет 13 задержало заместителя командующего южным подразделением военно-морских сил ХАМАС в Газе Мухаммеда Абу Гали.

Источник: The Times of Israel

Детали: Подозреваемый содержится под стражей и его допрашивает оборонное ведомство Израиля.

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Подробностей о том, как был захвачен Абу Гали, нет.

Предыстория: 

  • В воскресенье Белый дом заявил, что президент США Джо Байден приказал оказать "дополнительную поддержку" Израилю "перед лицом этого беспрецедентного террористического нападения со стороны ХАМАСа", однако подробности не сообщались.
  • Также Пентагон подтвердил, что начинает передислокацию авианосной ударной группы ВМС США на Ближний Восток.
  • По состоянию на вечер воскресенья, в результате террористического нападения ХАМАС на Израиль погибло более 700 израильтян, более 2200 получили ранения.
  • Американские СМИ сообщали, что Соединенные Штаты планируют передислоцировать корабли и военные самолеты ВМС США ближе к Израилю.

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Темы: Израиль
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