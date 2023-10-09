ХАМАС атаковал город Ашкелон в Израиле сотней ракет – CNN
Понедельник, 9 октября 2023, 01:30
В ночь на 9 октября ХАМАС заявил, что нанес "серьезный ракетный удар 100 ракетами" по городу Ашкелон на юге Израиля.
Источник: СNN
Детали: Ракеты были выпущены по прибрежному городу в ответ на то, что Армия обороны Израиля "нацелилась на их безопасные дома", сообщила Бригада Иззедина аль-Кассама, вооруженное крыло палестинской группировки боевиков.
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Ашкелон находится недалеко от границы с сектором Газа.
Кроме этого, вечером в воскресенье громкие взрывы можно было услышать в центральной части Израиля и пригородах Тель-Авива.
ХАМАС утверждает, что нацелен на международный аэропорт Израиля Бен-Гурион.
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Предыстория:
- В воскресенье Белый дом заявил, что президент США Джо Байден приказал оказать "дополнительную поддержку" Израилю "перед лицом этого беспрецедентного террористического нападения со стороны ХАМАСа", однако подробности не сообщались.
- Также Пентагон подтвердил, что начинает передислокацию авианосной ударной группы ВМС США на Ближний Восток.
- По состоянию на вечер воскресенья, в результате террористического нападения ХАМАС на Израиль погибло более 700 израильтян, более 2200 получили ранения.
- Американские СМИ сообщали, что Соединенные Штаты планируют передислоцировать корабли и военные самолеты ВМС США ближе к Израилю.