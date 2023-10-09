ХАМАС атаковал город Ашкелон в Израиле сотней ракет – CNN

В ночь на 9 октября ХАМАС заявил, что нанес "серьезный ракетный удар 100 ракетами" по городу Ашкелон на юге Израиля.

Источник: СNN

Детали: Ракеты были выпущены по прибрежному городу в ответ на то, что Армия обороны Израиля "нацелилась на их безопасные дома", сообщила Бригада Иззедина аль-Кассама, вооруженное крыло палестинской группировки боевиков.

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Ашкелон находится недалеко от границы с сектором Газа.

Кроме этого, вечером в воскресенье громкие взрывы можно было услышать в центральной части Израиля и пригородах Тель-Авива.

ХАМАС утверждает, что нацелен на международный аэропорт Израиля Бен-Гурион.

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