Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

ХАМАС атаковал город Ашкелон в Израиле сотней ракет – CNN

"Украинская правда"Понедельник, 9 октября 2023, 01:30
ХАМАС атаковал город Ашкелон в Израиле сотней ракет – CNN
Элитное спецподразделение Израиля "Шайетет 13", фото Зев Корен

В ночь на 9 октября ХАМАС заявил, что нанес "серьезный ракетный удар 100 ракетами" по городу Ашкелон на юге Израиля.

Источник: СNN

Детали: Ракеты были выпущены по прибрежному городу в ответ на то, что Армия обороны Израиля "нацелилась на их безопасные дома", сообщила Бригада Иззедина аль-Кассама, вооруженное крыло палестинской группировки боевиков.

Реклама:

Ашкелон находится недалеко от границы с сектором Газа.

Кроме этого, вечером в воскресенье громкие взрывы можно было услышать в центральной части Израиля и пригородах Тель-Авива.

ХАМАС утверждает, что нацелен на международный аэропорт Израиля Бен-Гурион.

ВИДЕО ДНЯ

Предыстория: 

  • В воскресенье Белый дом заявил, что президент США Джо Байден приказал оказать "дополнительную поддержку" Израилю "перед лицом этого беспрецедентного террористического нападения со стороны ХАМАСа", однако подробности не сообщались.
  • Также Пентагон подтвердил, что начинает передислокацию авианосной ударной группы ВМС США на Ближний Восток.
  • По состоянию на вечер воскресенья, в результате террористического нападения ХАМАС на Израиль погибло более 700 израильтян, более 2200 получили ранения.
  • Американские СМИ сообщали, что Соединенные Штаты планируют передислоцировать корабли и военные самолеты ВМС США ближе к Израилю.

Темы: Израиль
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Байден обратится к нации по поводу войны в Украине и Израиле

обновленоРоссия ударила по Николаевщине: погибли два человека

Тысячи украинских беженцев в Британии могут потерять крышу над головой

фотоСпутник показал, как выглядит аэродром Бердянска после ударов ВСУ

В ВО "Свобода" рассказали, чем во время войны занимается Тягнибок

Большинство опрошенных работодателей в Украине заявили о намерениях повысить зарплаты в 2024 году

Все новости...
Израиль
Иран говорит, что не причастен к планированию нападения на Израиль
Болгария, Румыния и Венгрия эвакуируют своих граждан из Израиля
Авиация Израиля этой ночью "наносила массированные удары по сектору Газа": уничтожают дома всех боевиков
Последние новости
03:58
Россияне обеспокоены "украинской активностью" на левом берегу Днепра Херсонщины – ISW
03:12
На оккупированной Херсонщине россияне проводят мобилизацию местных жителей – сопротивление
02:24
Байден обратится к нации по поводу войны в Украине и Израиле
01:50
Около 300 участников акций за прекращение огня в Газе арестованы в Капитолии – СМИ
01:14
В Николаеве прогремели взрывы – Ким
00:58
ОбновленоВ ряде областей объявлена воздушная тревога из-за угрозы баллистики
00:45
ОбновленоВС: В трех областях была воздушная тревога из-за вражеского дрона, работала ПВО
00:40
США ввели новые санкции за содействие военным программам Ирана
00:04
Италия возобновляет контроль на границе со Словенией
23:56
ОбновленоВоздушные силы сообщали об угрозе БпЛА на юге и севере
Все новости...
Реклама: