Израиль попросил у США высокоточные бомбы и ПВО
Израиль попросил у США высокоточные бомбы и дополнительные перехватчики для "Железного купола".
Источник: CNN со ссылкой на слова израильского военного чиновника и представителя Минобороны США
Детали: Этот запрос поступил после того, как министр обороны Ллойд Остин пообещал, что США предоставят Израилю помощь в области безопасности уже сегодня.
Израильский чиновник сказал, что запрос к американцам включает Joint Direct Attack Munitions, или JDAM, набор, который превращает неуправляемую "тупую" бомбу в точное "умное" оружие. Израиль применил высокоточные бомбы для нанесения ударов по целям в Газе с воздуха.
Израиль также требует больше ракет-перехватчиков для системы противовоздушной обороны малой дальности "Железный купол", которая перехватила много ракет, выпущенных из Газы. Но система была переполнена шквалом ракет, что позволило некоторым ракетам пройти и поразить Израиль.
Израильский чиновник также сказал, что израильская армия может запросить дополнительную помощь и оружие, в зависимости от того, как развернется кампания Израиля против ХАМАС.
- Предыстория:
- По словам высокопоставленных членов ХАМАСа и Хезболлы, представители службы безопасности Ирана помогли спланировать внезапную атаку ХАМАС на Израиль и дали зеленый свет для нападения на встрече в Бейруте в прошлый понедельник.
- Армия обороны Израиля сообщила, что подразделение ВМС Шайетет 13 задержало заместителя командующего южным подразделением военно-морских сил ХАМАС в Газе Мухаммеда Абу Гали.
- В ночь на 9 октября ХАМАС заявил, что нанес "серьезный ракетный удар 100 ракетами" по городу Ашкелон на юге Израиля.