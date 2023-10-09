Израиль попросил у США высокоточные бомбы и ПВО

Израиль попросил у США высокоточные бомбы и дополнительные перехватчики для "Железного купола".

Источник: CNN со ссылкой на слова израильского военного чиновника и представителя Минобороны США

Детали: Этот запрос поступил после того, как министр обороны Ллойд Остин пообещал, что США предоставят Израилю помощь в области безопасности уже сегодня.

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Израильский чиновник сказал, что запрос к американцам включает Joint Direct Attack Munitions, или JDAM, набор, который превращает неуправляемую "тупую" бомбу в точное "умное" оружие. Израиль применил высокоточные бомбы для нанесения ударов по целям в Газе с воздуха.

Израиль также требует больше ракет-перехватчиков для системы противовоздушной обороны малой дальности "Железный купол", которая перехватила много ракет, выпущенных из Газы. Но система была переполнена шквалом ракет, что позволило некоторым ракетам пройти и поразить Израиль.

Израильский чиновник также сказал, что израильская армия может запросить дополнительную помощь и оружие, в зависимости от того, как развернется кампания Израиля против ХАМАС.

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