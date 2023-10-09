Палестинские боевики захватили в плен более 130 израильтян
Боевики ХАМАС в ходе нападения на Израиль захватили в заложники более 100 человек, в том числе высокопоставленных чиновников, еще 30 израильтян взяли в плен боевики палестинской группировки "Исламский джихад".
Источник: представитель террористической организации ХАМАС Муса Абу Марзук, глава палестинской группировки "Исламский джихад" Зияд аль-Нахала, Ynet
Детали: В то же время Зияд аль-Нахала сообщил, что его боевики взяли в плен около 30 израильтян. Он отметил, что заложники вернутся домой только в том случае, если палестинские заключенные будут освобождены из израильских тюрем.
Правительство Израиля не давало точных оценок количества граждан, захваченных в плен боевиками ХАМАСа. Считалось, что в плену могут быть от 150 до 200 человек.
По данным СМИ, среди заложников могут находиться граждане других стран, в частности США, Германии и Таиланда.
Предыстория:
- По словам высокопоставленных членов ХАМАСа и Хезболлы, представители службы безопасности Ирана помогли спланировать внезапную атаку ХАМАС на Израиль и дали зеленый свет для нападения на встрече в Бейруте в прошлый понедельник.
- Армия обороны Израиля сообщила, что подразделение ВМС Шайетет 13 задержало заместителя командующего южным подразделением военно-морских сил ХАМАС в Газе Мухаммеда Абу Гали.
- В ночь на 9 октября ХАМАС заявил, что нанес "серьезный ракетный удар 100 ракетами" по городу Ашкелон на юге Израиля.