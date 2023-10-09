Палестинские боевики захватили в плен более 130 израильтян

Боевики ХАМАС в ходе нападения на Израиль захватили в заложники более 100 человек, в том числе высокопоставленных чиновников, еще 30 израильтян взяли в плен боевики палестинской группировки "Исламский джихад".

Источник: представитель террористической организации ХАМАС Муса Абу Марзук, глава палестинской группировки "Исламский джихад" Зияд аль-Нахала, Ynet

Детали: В то же время Зияд аль-Нахала сообщил, что его боевики взяли в плен около 30 израильтян. Он отметил, что заложники вернутся домой только в том случае, если палестинские заключенные будут освобождены из израильских тюрем.

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Правительство Израиля не давало точных оценок количества граждан, захваченных в плен боевиками ХАМАСа. Считалось, что в плену могут быть от 150 до 200 человек.

По данным СМИ, среди заложников могут находиться граждане других стран, в частности США, Германии и Таиланда.

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