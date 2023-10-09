Иран говорит, что не причастен к планированию нападения на Израиль

Полицейские помогают женщине с ребенком во время обстрелов в Израиле. Фото The Times of Israel

Миссия Ирана в Организации Объединенных Наций заявила, что Тегеран не причастен к одному из самых кровавых в истории нападений на Израиль, когда исламистская группировка ХАМАС убила 700 израильтян и похитила еще десятки.

Источник: Reuters со ссылкой на заявление миссии Ирана в ООН

Дословно из заявления: "Решительные меры, принятые Палестиной, являются вполне законной защитой против семи десятилетий гнетущей оккупации и ужасных преступлений, совершенных нелегитимным сионистским режимом.

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Мы решительно выступаем в поддержку Палестины, однако мы не участвуем в принятии Палестиной ответных мер, поскольку они принимаются исключительно самой Палестиной".

Детали: Издание отмечает, что Иран не скрывает, что поддерживает ХАМАС, финансирует и вооружает эту группировку, а также другую палестинскую боевую организацию "Исламский джихад".

Миссия Ирана в ООН заявила, что "успех" операции ХАМАСа объясняется ее неожиданностью − мол, именно это привело к "крупнейшему провалу" израильских служб безопасности.

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Дословно миссия Ирана в ООН: "Они пытаются оправдать свой провал и связать его с разведывательными мощностями Ирана и его оперативным планированием. Им (Израилю) очень трудно смириться с тем, что в разведывательном сообществе рассказывают о том, что они потерпели поражение от палестинской группировки".

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