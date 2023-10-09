Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Иран говорит, что не причастен к планированию нападения на Израиль

Ирина БалачукПонедельник, 9 октября 2023, 07:59
Иран говорит, что не причастен к планированию нападения на Израиль
Полицейские помогают женщине с ребенком во время обстрелов в Израиле. Фото The Times of Israel

Миссия Ирана в Организации Объединенных Наций заявила, что Тегеран не причастен к одному из самых кровавых в истории нападений на Израиль, когда исламистская группировка ХАМАС убила 700 израильтян и похитила еще десятки.

Источник: Reuters со ссылкой на заявление миссии Ирана в ООН

Дословно из заявления: "Решительные меры, принятые Палестиной, являются вполне законной защитой против семи десятилетий гнетущей оккупации и ужасных преступлений, совершенных нелегитимным сионистским режимом.

Реклама:

Мы решительно выступаем в поддержку Палестины, однако мы не участвуем в принятии Палестиной ответных мер, поскольку они принимаются исключительно самой Палестиной".

Детали: Издание отмечает, что Иран не скрывает, что поддерживает ХАМАС, финансирует и вооружает эту группировку, а также другую палестинскую боевую организацию "Исламский джихад".

Миссия Ирана в ООН заявила, что "успех" операции ХАМАСа объясняется ее неожиданностью − мол, именно это привело к "крупнейшему провалу" израильских служб безопасности.

ВИДЕО ДНЯ

Дословно миссия Ирана в ООН: "Они пытаются оправдать свой провал и связать его с разведывательными мощностями Ирана и его оперативным планированием. Им (Израилю) очень трудно смириться с тем, что в разведывательном сообществе рассказывают о том, что они потерпели поражение от палестинской группировки".

Предыстория:

Темы: ИранИзраиль
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Байден обратится к нации по поводу войны в Украине и Израиле

обновленоРоссия ударила по Николаевщине: погибли два человека

Тысячи украинских беженцев в Британии могут потерять крышу над головой

фотоСпутник показал, как выглядит аэродром Бердянска после ударов ВСУ

В ВО "Свобода" рассказали, чем во время войны занимается Тягнибок

Большинство опрошенных работодателей в Украине заявили о намерениях повысить зарплаты в 2024 году

Все новости...
Иран
Иран помог спланировать атаку на Израиль – WSJ
Америка передала Украине конфискованные иранские патроны
США передадут Украине конфискованное оружие из Ирана - CNN
Последние новости
03:58
Россияне обеспокоены "украинской активностью" на левом берегу Днепра Херсонщины – ISW
03:12
На оккупированной Херсонщине россияне проводят мобилизацию местных жителей – сопротивление
02:24
Байден обратится к нации по поводу войны в Украине и Израиле
01:50
Около 300 участников акций за прекращение огня в Газе арестованы в Капитолии – СМИ
01:14
В Николаеве прогремели взрывы – Ким
00:58
ОбновленоВ ряде областей объявлена воздушная тревога из-за угрозы баллистики
00:45
ОбновленоВС: В трех областях была воздушная тревога из-за вражеского дрона, работала ПВО
00:40
США ввели новые санкции за содействие военным программам Ирана
00:04
Италия возобновляет контроль на границе со Словенией
23:56
ОбновленоВоздушные силы сообщали об угрозе БпЛА на юге и севере
Все новости...
Реклама: