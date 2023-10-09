Иран говорит, что не причастен к планированию нападения на Израиль
Миссия Ирана в Организации Объединенных Наций заявила, что Тегеран не причастен к одному из самых кровавых в истории нападений на Израиль, когда исламистская группировка ХАМАС убила 700 израильтян и похитила еще десятки.
Источник: Reuters со ссылкой на заявление миссии Ирана в ООН
Дословно из заявления: "Решительные меры, принятые Палестиной, являются вполне законной защитой против семи десятилетий гнетущей оккупации и ужасных преступлений, совершенных нелегитимным сионистским режимом.
Мы решительно выступаем в поддержку Палестины, однако мы не участвуем в принятии Палестиной ответных мер, поскольку они принимаются исключительно самой Палестиной".
Детали: Издание отмечает, что Иран не скрывает, что поддерживает ХАМАС, финансирует и вооружает эту группировку, а также другую палестинскую боевую организацию "Исламский джихад".
Миссия Ирана в ООН заявила, что "успех" операции ХАМАСа объясняется ее неожиданностью − мол, именно это привело к "крупнейшему провалу" израильских служб безопасности.
Дословно миссия Ирана в ООН: "Они пытаются оправдать свой провал и связать его с разведывательными мощностями Ирана и его оперативным планированием. Им (Израилю) очень трудно смириться с тем, что в разведывательном сообществе рассказывают о том, что они потерпели поражение от палестинской группировки".
Предыстория:
- Ранее издание The Wall Street Journal сообщило, что представители службы безопасности Ирана помогли спланировать внезапную атаку ХАМАС на Израиль и дали зеленый свет для нападения на встрече в Бейруте в прошлый понедельник. Издание писало, что офицеры Корпуса стражей Исламской революции Ирана работали с ХАМАС с августа, чтобы разработать воздушный, наземный и морской план вторжения.
- 7 октября ХАМАС массированно атаковал ракетами Израиль, в городах вспыхнули пожары. По состоянию на вечер 8 октября количество погибших в Израиле в результате нападения ХАМАСа превысило 700 человек, более 2200 получили ранения.