Зеленский обсудил с разведкой ситуацию в Израиле: Россия заинтересована в разжигании войны

Президент Владимир Зеленский уверен, что Россия заинтересована в разжигании войны на Ближнем Востоке, чтобы ослабить мировое единство.

Источник: обращение Зеленского

Прямая речь: "Провел совещание с руководителями нашей разведки, ГУР и внешней разведки, с нашими дипломатами по ситуации в Израиле и вокруг него и по общей ситуации на Ближнем Востоке.

Реклама:

По имеющейся информации - очень четкой, - Россия заинтересована в разжигании войны на Ближнем Востоке, чтобы новый источник боли и страданий ослабил мировое единство, добавил расколов и противоречий и этим помог России уничтожать свободу в Европе.

Мы видим, как российские пропагандисты злорадствуют. Видим, как иранские друзья Москвы вполне откровенно подставляют плечо тем, кто напал на Израиль. И все это значительно большая угроза, чем сейчас мир воспринимает. Мировые войны прошлого разгорались именно с локальных агрессий".

Детали: В то же время Зеленский добавил, что "мы знаем, как этой угрозе противодействовать" и "готовим соответствующие шаги".

ВИДЕО ДНЯ

Предыстория: