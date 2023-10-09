Зеленский обсудил с разведкой ситуацию в Израиле: Россия заинтересована в разжигании войны
Президент Владимир Зеленский уверен, что Россия заинтересована в разжигании войны на Ближнем Востоке, чтобы ослабить мировое единство.
Источник: обращение Зеленского
Прямая речь: "Провел совещание с руководителями нашей разведки, ГУР и внешней разведки, с нашими дипломатами по ситуации в Израиле и вокруг него и по общей ситуации на Ближнем Востоке.
По имеющейся информации - очень четкой, - Россия заинтересована в разжигании войны на Ближнем Востоке, чтобы новый источник боли и страданий ослабил мировое единство, добавил расколов и противоречий и этим помог России уничтожать свободу в Европе.
Мы видим, как российские пропагандисты злорадствуют. Видим, как иранские друзья Москвы вполне откровенно подставляют плечо тем, кто напал на Израиль. И все это значительно большая угроза, чем сейчас мир воспринимает. Мировые войны прошлого разгорались именно с локальных агрессий".
Детали: В то же время Зеленский добавил, что "мы знаем, как этой угрозе противодействовать" и "готовим соответствующие шаги".
Предыстория:
- Утром 7 октября из сектора Газа по Израилю массированно были запущены ракеты, в городах вспыхнули пожары.
- Президент Владимир Зеленский поддержал Израиль после атаки со стороны террористов ХАМАС, заявив, что право Израиля на защиту не подлежит сомнению.
- Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху в воскресенье провел разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским.