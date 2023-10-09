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Зеленский обсудил с разведкой ситуацию в Израиле: Россия заинтересована в разжигании войны

Александр ШумилинПонедельник, 9 октября 2023, 20:35
Зеленский обсудил с разведкой ситуацию в Израиле: Россия заинтересована в разжигании войны
Фото: ОП

Президент Владимир Зеленский уверен, что Россия заинтересована в разжигании войны на Ближнем Востоке, чтобы ослабить мировое единство.

Источник: обращение Зеленского

Прямая речь: "Провел совещание с руководителями нашей разведки, ГУР и внешней разведки, с нашими дипломатами по ситуации в Израиле и вокруг него и по общей ситуации на Ближнем Востоке.

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По имеющейся информации - очень четкой, - Россия заинтересована в разжигании войны на Ближнем Востоке, чтобы новый источник боли и страданий ослабил мировое единство, добавил расколов и противоречий и этим помог России уничтожать свободу в Европе.

Мы видим, как российские пропагандисты злорадствуют. Видим, как иранские друзья Москвы вполне откровенно подставляют плечо тем, кто напал на Израиль. И все это значительно большая угроза, чем сейчас мир воспринимает. Мировые войны прошлого разгорались именно с локальных агрессий".

Детали: В то же время Зеленский добавил, что "мы знаем, как этой угрозе противодействовать" и "готовим соответствующие шаги".

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Предыстория:

  • Утром 7 октября из сектора Газа по Израилю массированно были запущены ракеты, в городах вспыхнули пожары.
  • Президент Владимир Зеленский поддержал Израиль после атаки со стороны террористов ХАМАС, заявив, что право Израиля на защиту не подлежит сомнению.
  • Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху в воскресенье провел разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Темы: РосcияИзраильЗеленский
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