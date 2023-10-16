Египет заверил, что эвакуация украинцев из Газы будет в приоритете – Лубинец
Египетские власти получили списки граждан Украины на эвакуацию из Сектора Газа.
Источник: уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец в эфире национального телемарафона новостей
Прямая речь: "Эвакуация граждан Украины будет в приоритете у египетских властей. Это прямые слова заместителя (министра иностранных дел по вопросам защиты прав человека - ред) Халида Эль-Бакли. Я вчера с ним общался. Сегодня в 12:00 наш посол передал им списки, где в очередной раз он подтвердил, что власти Египта сейчас работают, чтобы максимально быстро открыть КПП Рафах, через который будет происходить эвакуация гражданских.
Но по состоянию на сейчас - я 10 мин назад я общался с нашим послом - официальной информации об открытии пункта пересечения в настоящее время нет. И власти Египта пока не предоставили разрешения, чтобы эвакуационные группы подходили ближе к этому пункту пересечения.
От украинской стороны уже сделаны все технические моменты - полный спектор необходимых средств для эвакуации наших граждан
Относительно списков - они растут, растет количество граждан Украины, которые просятся на помощь на эвакуацию из сектора Газа. Также в списке начали появляться мужчины, которые тоже являются гражданами Украины, которые обращаются за помощью".
Детали: Лубинец добавил, что более половины всех украинцев, которые попросили об эвакуации, знают о том, что будет происходить эвакуация именно через пункт пересечения Рафах, и более половины уже находятся в непосредственной близости к этому пункту пересечения. В первую очередь это - те граждане, у которых разрушено жилье, и они иногда просто пешком, с детьми просто приближаются к этому пункту пересечения.
Остальным украинцам сообщили, что как только появится информация об открытии КПП, надо найти возможность как можно быстрее туда доехать. По словам Лубинца, эвакуация будет происходить исключительно через один пункт пересечения.
Предыстория:
- 12 октября Армия обороны Израиля опубликовала обращение к жителям Газы с призывом эвакуироваться на юг для собственной безопасности и предупредила, что будет продолжать удары по террористической группировке ХАМАС. Израиль объявил, что готовится к наземному вторжению в Газу.
- КПП Рафах находится на границе между египетским Синайским полуостровом и контролируемой ХАМАСом Газой, на юге анклава.
- Ранее СМИ писали о его закрытии из-за израильских ударов. Однако Египет утверждает, что КПП Рафах открыт, а эвакуация невозможна из-за израильских бомбардировок. Израиль заявляет, что террористическая группировка ХАМАС препятствует эвакуации палестинцев из северной части Сектора Газа.
- 14 октября омбудсмен Дмитрий Лубинец прибыл в Каир, чтобы помочь настроить механизм эвакуации граждан Украины из Сектора Газа. В срочной эвакуации из Газы нуждаются почти 260 украинцев.