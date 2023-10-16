Египет заверил, что эвакуация украинцев из Газы будет в приоритете – Лубинец

Египетские власти получили списки граждан Украины на эвакуацию из Сектора Газа.

Источник: уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец в эфире национального телемарафона новостей

Прямая речь: "Эвакуация граждан Украины будет в приоритете у египетских властей. Это прямые слова заместителя (министра иностранных дел по вопросам защиты прав человека - ред) Халида Эль-Бакли. Я вчера с ним общался. Сегодня в 12:00 наш посол передал им списки, где в очередной раз он подтвердил, что власти Египта сейчас работают, чтобы максимально быстро открыть КПП Рафах, через который будет происходить эвакуация гражданских.

Реклама:

Но по состоянию на сейчас - я 10 мин назад я общался с нашим послом - официальной информации об открытии пункта пересечения в настоящее время нет. И власти Египта пока не предоставили разрешения, чтобы эвакуационные группы подходили ближе к этому пункту пересечения.

От украинской стороны уже сделаны все технические моменты - полный спектор необходимых средств для эвакуации наших граждан

Относительно списков - они растут, растет количество граждан Украины, которые просятся на помощь на эвакуацию из сектора Газа. Также в списке начали появляться мужчины, которые тоже являются гражданами Украины, которые обращаются за помощью".

ВИДЕО ДНЯ

Детали: Лубинец добавил, что более половины всех украинцев, которые попросили об эвакуации, знают о том, что будет происходить эвакуация именно через пункт пересечения Рафах, и более половины уже находятся в непосредственной близости к этому пункту пересечения. В первую очередь это - те граждане, у которых разрушено жилье, и они иногда просто пешком, с детьми просто приближаются к этому пункту пересечения.

Остальным украинцам сообщили, что как только появится информация об открытии КПП, надо найти возможность как можно быстрее туда доехать. По словам Лубинца, эвакуация будет происходить исключительно через один пункт пересечения.

Предыстория: