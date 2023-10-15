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В Секторе Газы заблокированы почти 260 украинцев – Зеленский

Катерина ТищенкоВоскресенье, 15 октября 2023, 21:22
В Секторе Газы заблокированы почти 260 украинцев – Зеленский
разрушения в Секторе Газы 14 октября, фото Getty Images

Президент Владимир Зеленский заявил, что в Секторе Газы находятся почти 260 украинцев, дипломаты работают вместе с партнерами для их эвакуации.

Источник: вечернее обращение президента

Прямая речь: "Украинские дипломаты, разведка, силы безопасности продолжают работать для помощи нашим гражданам, которые оказались на Ближнем Востоке – в Израиле и на территории Сектора Газы.

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Продолжается эвакуация украинцев из Израиля. Уже более 200 человек вывезли в Румынию – в основном, женщины и дети, готовятся новые рейсы.

Известно о почти 260 наших людях, которые сейчас находятся в Секторе Газы. Сейчас выезд оттуда заблокирован для граждан всех стран, но мы работаем с партнерами, чтобы эвакуировать наших граждан".

Детали: Зеленский заверил, что украинские дипломаты готовы помочь каждому гражданину, который в этом нуждается.

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"Поэтому еще раз обращаюсь ко всем украинцам и украинкам, которые могут находиться за рубежом, нуждаться в помощи: в любое время, любым способом обращайтесь в наши дипломатические представительства за рубежом", - сказал президент.

Предыстория:

  • Первый эвакуационный рейс из Израиля с 207 гражданами Украины вылетел в субботу из Тель-Авива в Бухарест. На воскресенье планировался еще один рейс со 155 украинцами.
  • Омбудсмен Дмитрий Лубинец прибыл в Каир, чтобы помочь настроить механизм эвакуации граждан Украины из Сектора Газы. По его данным, в срочной эвакуации из Сектора Газы нуждаются 243 украинца
  • Лубинец рассказал, что МИД Израиля в субботу за два часа до запланированной эвакуации украинцев и других иностранцев из Сектора Газы по непонятным причинам отозвало такое разрешение.

Темы: ЗеленскийСектор ГазаИзраильэвакуация
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