В Секторе Газы заблокированы почти 260 украинцев – Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что в Секторе Газы находятся почти 260 украинцев, дипломаты работают вместе с партнерами для их эвакуации.

Источник: вечернее обращение президента

Прямая речь: "Украинские дипломаты, разведка, силы безопасности продолжают работать для помощи нашим гражданам, которые оказались на Ближнем Востоке – в Израиле и на территории Сектора Газы.

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Продолжается эвакуация украинцев из Израиля. Уже более 200 человек вывезли в Румынию – в основном, женщины и дети, готовятся новые рейсы.

Известно о почти 260 наших людях, которые сейчас находятся в Секторе Газы. Сейчас выезд оттуда заблокирован для граждан всех стран, но мы работаем с партнерами, чтобы эвакуировать наших граждан".

Детали: Зеленский заверил, что украинские дипломаты готовы помочь каждому гражданину, который в этом нуждается.

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"Поэтому еще раз обращаюсь ко всем украинцам и украинкам, которые могут находиться за рубежом, нуждаться в помощи: в любое время, любым способом обращайтесь в наши дипломатические представительства за рубежом", - сказал президент.

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