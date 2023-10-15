В Секторе Газы заблокированы почти 260 украинцев – Зеленский
Президент Владимир Зеленский заявил, что в Секторе Газы находятся почти 260 украинцев, дипломаты работают вместе с партнерами для их эвакуации.
Источник: вечернее обращение президента
Прямая речь: "Украинские дипломаты, разведка, силы безопасности продолжают работать для помощи нашим гражданам, которые оказались на Ближнем Востоке – в Израиле и на территории Сектора Газы.
Продолжается эвакуация украинцев из Израиля. Уже более 200 человек вывезли в Румынию – в основном, женщины и дети, готовятся новые рейсы.
Известно о почти 260 наших людях, которые сейчас находятся в Секторе Газы. Сейчас выезд оттуда заблокирован для граждан всех стран, но мы работаем с партнерами, чтобы эвакуировать наших граждан".
Детали: Зеленский заверил, что украинские дипломаты готовы помочь каждому гражданину, который в этом нуждается.
"Поэтому еще раз обращаюсь ко всем украинцам и украинкам, которые могут находиться за рубежом, нуждаться в помощи: в любое время, любым способом обращайтесь в наши дипломатические представительства за рубежом", - сказал президент.
Предыстория:
- Первый эвакуационный рейс из Израиля с 207 гражданами Украины вылетел в субботу из Тель-Авива в Бухарест. На воскресенье планировался еще один рейс со 155 украинцами.
- Омбудсмен Дмитрий Лубинец прибыл в Каир, чтобы помочь настроить механизм эвакуации граждан Украины из Сектора Газы. По его данным, в срочной эвакуации из Сектора Газы нуждаются 243 украинца.
- Лубинец рассказал, что МИД Израиля в субботу за два часа до запланированной эвакуации украинцев и других иностранцев из Сектора Газы по непонятным причинам отозвало такое разрешение.