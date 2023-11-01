В Сумах создали военную администрацию и назначили ее руководителя
Среда, 1 ноября 2023, 11:34
В Сумах создали городскую военную администрацию и назначили ее руководителем действующего заместителя председателя Сумской ОВА Алексея Дрозденко.
Источник: указ и распоряжение на сайте президента, Суспильне
Дословно распоряжение: "Назначить Дрозденко Алексея Александровича начальником Сумской городской военной администрации Сумского района Сумской области.
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Справочно: Дрозденко назначили на должность заместителя председателя Сумской ОВА в конце июня этого года. Он является деканом факультета электроники и информационных технологий Сумского государственного университета и кандидат физико-математических наук.
Сообщалось, что в ОВА он должен был отвечать за вопросы цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации.
Что предшествовало:
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