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В Сумах создали военную администрацию и назначили ее руководителя

Татьяна ЛозовенкоСреда, 1 ноября 2023, 11:34
В Сумах создали военную администрацию и назначили ее руководителя
Алексей Дрозденко. Фото: Facebook

В Сумах создали городскую военную администрацию и назначили ее руководителем действующего заместителя председателя Сумской ОВА Алексея Дрозденко.

Источник: указ и распоряжение на сайте президента, Суспильне 

Дословно распоряжение: "Назначить Дрозденко Алексея Александровича начальником Сумской городской военной администрации Сумского района Сумской области.

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Справочно: Дрозденко назначили на должность заместителя председателя Сумской ОВА в конце июня этого года. Он является деканом факультета электроники и информационных технологий Сумского государственного университета и кандидат физико-математических наук. 

Сообщалось, что в ОВА он должен был отвечать за вопросы цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации.

Что предшествовало: 

ВИДЕО ДНЯ
  • 2 октября правоохранители разоблачили на взятке мэра Сум Александра Лысенко и директора одного из департаментов городского совета.
  • Вечером 4 октября Лысенко избрали меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога. 6 октября стало известно, что он вышел под залог.
  • 26 октября стало известно, что правоохранители проводят в Сумах обыски у исполняющей обязанности городского головы Юлии Павлик.

Темы: СумыЗеленскийрегионы
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