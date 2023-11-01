В Сумах создали военную администрацию и назначили ее руководителя

В Сумах создали городскую военную администрацию и назначили ее руководителем действующего заместителя председателя Сумской ОВА Алексея Дрозденко.

Источник: указ и распоряжение на сайте президента, Суспильне

Дословно распоряжение: "Назначить Дрозденко Алексея Александровича начальником Сумской городской военной администрации Сумского района Сумской области.

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Справочно: Дрозденко назначили на должность заместителя председателя Сумской ОВА в конце июня этого года. Он является деканом факультета электроники и информационных технологий Сумского государственного университета и кандидат физико-математических наук.

Сообщалось, что в ОВА он должен был отвечать за вопросы цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации.

Что предшествовало:

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