ЧВК Вагнер возобновила набор боевиков в России − росСМИ
Российские СМИ пишут, что группа Вагнера встала подразделением Росгвардии и возобновила набор боевиков в России, в частности людей набирают в Перми и Новосибирске.
Источник: Медуза, пермский сайт 59.ru, новосибирский сайт Ngs.ru
Детали: Представитель ЧВК Вагнера в Перми рассказал, что этим новым подразделением Росгвардии руководит Павел Пригожин, сын основателя ЧВК Вагнера Евгения Пригожина и его единственный наследник.
Набирают тех, кто уже имеет боевой опыт, в том числе уже входил в состав ЧВК.
По словам собеседника издания, оплата составит от 80 тысяч до 240 тысяч рублей в зависимости от места, где будут служить наемники. Срок контракта − от 6 месяцев.
В новосибирском офисе группы Вагнера сообщили, что набор ведется уже "два-три дня". Собеседник издания рассказал, что "пока судимых, больных не берут".
Первые сообщения о том, что ЧВК Вагнера возобновляет набор, появились 27-28 октября в телеграм-каналах, связанных с группой, а также в чатах родственников боевиков ЧВК.
В телеграм-каналах, связанных с ЧВК, отмечали, что в группу не станут принимать бывших наемников, перешедших после мятежа Пригожина в Минобороны РФ.
По данным "Важных историй", переговоры о переходе наемников в Росгвардию вели Павел Пригожин и командир ЧВК Вагнера Антон (Лотос) Елизаров.
Предыстория:
- Ранее сообщалось, что Росгвардия вербует бывших заключенных-бойцов "ЧВК Вагнера", чтобы покорить остатки "вагнеровцев" и одновременно позаботиться о внутренней безопасности России.
- После смерти в авиакатастрофе главаря наемников Евгения Пригожина и всего руководящего состава ЧВК в Кремле начали говорить, что "ЧВК Вагнер" юридически не существует и о будущем компании ничего не могут сказать.
- В ВСУ заявляли, что бывшие наемники ЧВК "Вагнер", которые были в Беларуси, подписали контракт с Минобороны РФ и переместились на восточное направление фронта в Украине. Часть боевиков отправилась в Африку.