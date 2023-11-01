ЧВК Вагнер возобновила набор боевиков в России − росСМИ

Российские СМИ пишут, что группа Вагнера встала подразделением Росгвардии и возобновила набор боевиков в России, в частности людей набирают в Перми и Новосибирске.

Источник: Медуза, пермский сайт 59.ru, новосибирский сайт Ngs.ru

Детали: Представитель ЧВК Вагнера в Перми рассказал, что этим новым подразделением Росгвардии руководит Павел Пригожин, сын основателя ЧВК Вагнера Евгения Пригожина и его единственный наследник.

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Набирают тех, кто уже имеет боевой опыт, в том числе уже входил в состав ЧВК.

По словам собеседника издания, оплата составит от 80 тысяч до 240 тысяч рублей в зависимости от места, где будут служить наемники. Срок контракта − от 6 месяцев.

В новосибирском офисе группы Вагнера сообщили, что набор ведется уже "два-три дня". Собеседник издания рассказал, что "пока судимых, больных не берут".

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Первые сообщения о том, что ЧВК Вагнера возобновляет набор, появились 27-28 октября в телеграм-каналах, связанных с группой, а также в чатах родственников боевиков ЧВК.

В телеграм-каналах, связанных с ЧВК, отмечали, что в группу не станут принимать бывших наемников, перешедших после мятежа Пригожина в Минобороны РФ.

По данным "Важных историй", переговоры о переходе наемников в Росгвардию вели Павел Пригожин и командир ЧВК Вагнера Антон (Лотос) Елизаров.

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