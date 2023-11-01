Третья ОШБр объявила о новом наборе рекрутов

3-я отдельная штурмовая бригада в составе Сухопутных войск ВСУ, которая сформировалась из сил специальных операций полка "Азов", объявила о третьей волне набора ректуров.

Источник: Третья отдельная штурмовая бригада

Дословно: "Сражайся за украинское, выжигай нечисть, возвращай свое и спаси мир от империи зла с воинами Третьей отдельной штурмовой бригады.

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Мы начинаем третью большую волну рекрутинговой кампании бригады".

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"Я бы поверил, что Бахмут – это крепость, если бы эту крепость строили", – ротный 3-й штурмовой Фока

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