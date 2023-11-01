Третья ОШБр объявила о новом наборе рекрутов
Среда, 1 ноября 2023, 14:17
3-я отдельная штурмовая бригада в составе Сухопутных войск ВСУ, которая сформировалась из сил специальных операций полка "Азов", объявила о третьей волне набора ректуров.
Источник: Третья отдельная штурмовая бригада
Дословно: "Сражайся за украинское, выжигай нечисть, возвращай свое и спаси мир от империи зла с воинами Третьей отдельной штурмовой бригады.
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Мы начинаем третью большую волну рекрутинговой кампании бригады".
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"Я бы поверил, что Бахмут – это крепость, если бы эту крепость строили", – ротный 3-й штурмовой Фока
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Напомним:
- В январе Силы специальных операций полка "Азов" стали 3-й отдельной штурмовой бригадой в составе Сухопутных войск ВСУ.