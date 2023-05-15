"Я бы поверил, что Бахмут – это крепость, если бы эту крепость строили", – ротный 3-й штурмовой Фока

Цьогорічне 9 травня для Росії, яка побудувала навколо цього дня ледь не державну релігію, складно назвати "переможним".

Окрім єдиного танку на параді, та ще й часів Другої світової, на "другу армію світу" чекали не надто приємні новини з фронту.

72-а мотострілецька бригада Збройних сил Росії залишила свої позиції під Бахмутом, за який уже десять місяців ідуть важкі бої.

За словами керівника "вагнерівців" Євгена Пригожина, який постійно критикує регулярні війська РФ, 72-а бригада "про*рала три квадратні кілометри стратегічного плацдарму". У той час як "вагнерівці" нібито поклали за цю ділянку близько 500 своїх людей.

За кілька годин після заяви Пригожина стало відомо, що відступ російських солдатів став наслідком наступальних дій 3-ої окремої штурмової бригади Збройних сил України.

Як пізніше з'ясувала УП, наступ відбувся на ділянці, що розташована на південний захід від Бахмута – біля каналу "Сіверський Донець – Донбас".

"Фактично повністю знищені 6-а і 8-а роти 72-ої бригади. Розбита бригадна розвідка, знищена значна кількість бойових броньованих машин, захоплена значна кількість полонених.

Так званий 3-ій штурмовий загін ВПК "Вагнер" поніс великі втрати", – розповів у своєму телеграм-каналі Андрій Білецький, засновник руху "Азов", з вихідців якого зародилася 3-я штурмова бригада.

Наступ на позиції 72-ої бригади – гучна, але не єдина успішна наступальна операція 3-ої ОШБР на Бахмутському напрямку.

"Українська правда" мала можливість розпитати про роботу підрозділу в одного з його бійців – Володимира Фокіна з позивним "Фока", командира 3-ої штурмової роти 1-го штурмового батальйону.

Чому вам варто приєднатися до Клубу УП? Нам усім хочеться бути частиною якоїсь групи – місця, де можна говорити, слухати, радити та впливати. Якщо вам цікаві люди, історії, процеси навколо (та головне, як вони відбуваються і що буде у підсумку) – Клуб "Української правди" буде вашим найкращим варіантом. І нашим, мабуть, теж. Ольга Кириленко – військова репортерка УП Приєднатись

Його рота (до 100 осіб) не брала участі в наступі на південь від Бахмута, звідки втекла 72-га бригада росіян, але готувалася до нього. А також виконувала технічно нестандартну операцію зі штурму російських позицій на стратегічній висоті біля дороги "Часів Яр – Хромове – Бахмут". У ній взяли участь 32 військовослужбовці з роти Фоки – чотири групи по вісім людей. Кожна група мала свого командира, свій зв'язок та свої "очі", тобто дрон, який її супроводжував.

Перебування на тій висоті дозволяло росіянам добре проглядати Бахмут, зокрема його західну частину, яку контролюють українські сили оборони. І, відповідно, сили РФ могли вести прицільний обстріл по дорозі та по місту.

Сам Фока у 2015-2016 роках служив в "Азові", а після початку повномасштабного вторгнення пішов у ТрО "Азов", яке з часом отримало статус ССО, а в січні 2023-го розширилося до окремої бригади.

Як планувалася операція з наступу на ділянці на південь від Бахмута, чи означає це початок великого наступу на східному фронті, а також чому за осінь 2022 – зиму 2023 в української армії фактично просів південний фланг на Бахмутському напрямку – дивіться в інтерв'ю УП.

Ольга Кириленко, УП