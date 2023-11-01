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В террористической "ДНР" состоялось судилище над тремя украинскими военными

Татьяна ОлейникСреда, 1 ноября 2023, 21:15
В террористической ДНР состоялось судилище над тремя украинскими военными
Фото взято из Telegram Дмитрия Лубинца

Омбудсмен Дмитрий Лубинец сообщил, что террористы "ДНР" приговорили одного украинского военного к пожизненному заключению, еще двоим "приговорили" 30 лет за решеткой.

Источник: Лубинец в Telegram

Прямая речь: "Сегодня так называемый "суд" террористической группировки "ДНР" приговорил трех украинских военных по надуманным статьям. К пожизненному заключению — начальника службы радиационной, химической и биологической защиты Олега Колмычевского. 30 лет за решеткой получили двое бойцов 56 ОМПБр — гранатометчик Дмитрий Добровольский и наводчик Александр Ромашин".

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Детали: Лубинец подчеркнул, что оглашенные приговоры производятся непризнанными мировым сообществом квазиобразованиями и являются незаконными.

Принятые так называемыми "судами" квазиобразований (вроде "ДНР") "приговоры" являются грубым нарушением Третьей Женевской конвенции в части права пленных на справедливый суд и недопущение пыток, их можно считать военным преступлением.

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Темы: оккупацияпленныетюрьма
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