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В США арестовали четырех россиян из-за контрабанды электроники для армии РФ

"Европейская правда", "Украинская правда"Среда, 1 ноября 2023, 23:43
В США арестовали четырех россиян из-за контрабанды электроники для армии РФ
Иллюстративное фото флага США - Getty Images

Трое россиян, накануне обвиненных в сговоре с целью контрабанды из США электроники для российской армии, были взяты под арест в суде Нью-Йорка.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Министерство юстиции США

Детали: 52-летнего гражданина РФ и Таджикистана Салимджона Насриддинова, который живет в США, и 37-летнего Николая Гольцева и 32-летнюю Кристину Пузыреву, которые живут в Канаде, накануне обвинили в контрабанде, заговоре с целью нарушения санкций и заговоре с целью мошенничества.

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Параллельно стало известно о еще одном обвинительном акте по четырем пунктам обвинения в незаконной экспортной схеме по закупке электроники для компаний из РФ, которые участвуют в разработке и производстве беспилотников для войны России против Украины.

Фигуранты этого акта – трое россиян: 39-летний Никита Архипов и 37-летний Артем Оловянников из Санкт-Петербурга и 36-летний Николай Григорьев, живущий в Бруклине. Последнего также арестовали в суде Нью-Йорка, тогда как Архипов и Оловянников находятся на свободе.

Эти обвиняемые использовали компанию Quality Life Cue LLC (QLC), зарегистрированную в Бруклине, для закупки компонентов для российских дронов для российской "CMT-AйЛогик". Она является частью схемы по производству дронов "Орлан-10", против которой США ввели санкции в мае 2023 года.

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До февраля 2022 года на счета QLC россияне перевели около 273 тысяч долларов. Почти все эти средства пошли на закупку необходимой электроники в Бруклине. Фигуранты дела также обсуждали, как им лучше уклониться от санкций против России – в частности через посредников в третьих странах.

В июне 2023 года после решения суда об ордере правоохранители обыскали квартиру Григорьева в Бруклине и изъяли более 11,5 тысячи электронных компонентов, которые должны были быть экспортированы в Россию.

Расследованием дела занимаются Федеральное бюро расследований и Бюро промышленности и безопасности Министерства торговли США.

Напомним, на прошлой неделе в Германии арестовали предпринимателя по подозрению в поставках России двигателей для беспилотников "Орлан-10" в нарушение санкционного режима, введенного после полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Темы: СШАконтрабандаРосcиясуд
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