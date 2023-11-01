В Госдепе США озабочены любой активностью ППК "Вагнер"

Представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер в среду заявил, что США озабочены любой активностью российского "ПВК Вагнер", в том числе, после сообщений о возобновлении набора боевиков группировки.

Источник: корреспондент Укринформа со ссылкой на Миллера на брифинге

Прямая речь: "Конечно, мы всегда обеспокоены деятельностью группы "Вагнера" – будь то в Украине или в Африке".

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Именно поэтому, по его словам, Соединенные Штаты вместе с партнерами принимали меры, чтобы привлечь представителей "ПВК Вагнер" к ответственности.

Что предшествовало:

Российские СМИ сообщили 1 ноября, что группа Вагнера стала подразделением Росгвардии и возобновила набор боевиков в России, в том числе людей набирают в Перми и Новосибирске.

Ранее сообщалось, что Росгвардия вербует бывших заключенных-бойцов "ЧВК Вагнера", чтобы покорить остатки "вагнеровцев" и одновременно позаботиться о внутренней безопасности России.

После смерти в авиакатастрофе главаря наемников Евгения Пригожина и всего руководящего состава ЧВК в Кремле начали говорить, что "ЧВК Вагнер" юридически не существует и о будущем компании ничего не могут сказать.

В ВСУ заявляли, что бывшие наемники ЧВК "Вагнер", которые были в Беларуси, подписали контракт с Минобороны РФ и переместились на восточное направление фронта в Украине. Часть боевиков отправилась в Африку.