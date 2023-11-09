Путин провел переговоры в Астане и снова оконфузился с именем Токаева

Российский диктатор в Астане провел переговоры и подписал документы с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, однако несколько раз назвал его невнятно или с ошибкой.

Источник: "Курсив", "Радио Азаттык", видео в Telegram-канале Кремля

Детали: Утром 9 ноября президент России Владимир Путин прибыл в Астану с официальным визитом, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев встретил его у трапа самолёта. Во второй половине дня в резиденции "Акорда" состоялась церемония встречи.

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После торжественной части из Акорды по видеосвязи президенты двух стран открыли работу 19-го форума межрегионального сотрудничества, который в этом году проводится в городе Костанае на севере Казахстана.

На встрече в узком составе Касым-Жомарт Токаев сказал гостям: "Сегодня, когда вы рано утром прилетели в Астану, на небе вышел полумесяц в сопровождении очень ярких звёзд – это редкое явление. Я полагаю, что это очень хороший, добрый знак".

Токаев напомнил, что Путин прибыл в Астану в канун 10-летия Договора о добрососедстве и союзничестве, подписанном между Казахстаном и Россией 11 ноября 2013 года.

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В свою очередь, российский диктатор снова "споткнулся" об имя казахского президента, полное имя которого – Касым-Жомарт Кемелевич Токаев. Путин несколько раз невнятно произнес его имя, словно стараясь побыстрее сказать его.

Владимир Путин в Астане Скриншот с видео Кремля

В первый раз он невнятно произнес на форуме межрегионального сотрудничества отчество Токаева – "Келемич" (Келемович) вместо Кемелевич. Во второй раз – имя и отчество президента Казахстана: благодаря Токаева за приглашение в Астану, Путин сказал "Кемель Жомартович", но сразу же поправил себя.

Это происходит не впервые.

Напомним: В январе 2022 года, во время онлайн-заседания Организации договора о коллективной безопасности, Путин назвал Токаева "Кемел Жомартович".

В последний раз Путин неправильно произнес имя Токаева 13 октября 2023 года на саммите совета глав СНГ в Кыргызстане. Тогда он благодарил казахского президента за идею создания международной организации по продвижению русского языка, однако не смог выговорить его имя.

Президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев летом 2022 года заявлял, что не признает "квазигосударственные образования" на Донбассе, которые стали предлогом для войны РФ против Украины. Еще через год он отстранялся от событий в России.