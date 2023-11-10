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Разведка Эстонии: Россияне завладели инициативой на двух направлениях фронта

"Европейская правда", "Украинская правда"Пятница, 10 ноября 2023, 15:12
Разведка Эстонии: Россияне завладели инициативой на двух направлениях фронта
Фото: Getty Images

По данным разведывательного центра Сил обороны Эстонии, на этой неделе российские оккупационные войска продолжили свои атаки с повышенной интенсивностью и завладели инициативой в Луганской и Донецкой областях.

Источник: ERR со ссылкой на данные эстонской разведки, передает "Европейская правда"

Детали: Сообщается, что основные бои продолжались на линии Авдеевка-Марьинка в Донецкой области и линии Купянск-Сватово в Луганской области.

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Российские оккупанты в среднем атаковали по 64 раза в сутки - им хватает живой силы и техники, чтобы держать украинские войска под постоянным напряжением.

По данным эстонской разведки к сегодняшнему дню оккупационные войска РФ завладели инициативой в Луганской и Донецкой областях.

Участок фронта вблизи Авдеевки, вероятно, останется точкой, где российские оккупанты будут прилагать основные усилия, считают в разведывательном центре.

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Несмотря на то, что обе стороны несут значительные потери, по последней информации украинская оборона держит удар. Впрочем, эстонская разведка не исключает возможности захвата Авдеевки. Это может произойти, если ВС РФ продолжат перебрасывать на этот участок фронта значительные силы.

На ход боевых действий также влияют влажные погодные условия, которые приводят к непроходимости дорог. В эстонской разведке прогнозируют, что в течение месяца или двух будет затруднено передвижение тяжелой техники и бронемашин до затвердевания почвы после морозов.

Вероятно, что как Вооруженные силы Украины, так и российские оккупанты будут пытаться усилить свои позиции перед наступлением зимы, добавили в разведке Эстонии.

Что предшествовало:

  • Перед этим генсек НАТО Йенс Столтенберг, говоря о войне РФ против Украины, заявил, что нужно быть готовыми к долгой борьбе.
  • Также Чехии Петр Павел заявлял, что текущая ситуация на фронте не свидетельствует о том, что Украина может получить военное преимущество. Он считает, что время играет в пользу РФ, и что мирные переговоры могут начаться в следующем году.

Темы: РосcияУкраинавойна
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