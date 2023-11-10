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ЕС вряд ли сможет передать Украине миллион боеприпасов до марта — Bloomberg

"Европейская правда", "Украинская правда"Пятница, 10 ноября 2023, 15:36
ЕС вряд ли сможет передать Украине миллион боеприпасов до марта — Bloomberg
Фото: Getty Images

Европейский Союз проинформировал страны-члены, что вряд ли обязательства по предоставлению Украине 1 миллиона артиллерийских боеприпасов до марта 2024 года будут выполнены. Сейчас Украине передали около 30% обещанного количества боеприпасов.

Источник: Bloomberg со ссылкой на источники, передает "Европейская правда"

Детали: Сообщается, что исходя из объема подписанных контрактов, ЕС рискует не достичь своей цели. Представитель европейской дипломатической службы отказался от комментариев по этому поводу.

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Издание сообщает, что предоставление Украине боеприпасов становится все более насущным из-за того, что Россия смогла нарастить собственное производство. Некоторые страны-члены ЕС во время встреч на этой неделе отметили, что поставки РФ от Северной Кореи еще больше подчеркивают необходимость для ЕС быть более эффективным.

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Темы: ЕСоружиеУкраина
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