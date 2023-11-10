ЕС вряд ли сможет передать Украине миллион боеприпасов до марта — Bloomberg
Европейский Союз проинформировал страны-члены, что вряд ли обязательства по предоставлению Украине 1 миллиона артиллерийских боеприпасов до марта 2024 года будут выполнены. Сейчас Украине передали около 30% обещанного количества боеприпасов.
Источник: Bloomberg со ссылкой на источники, передает "Европейская правда"
Детали: Сообщается, что исходя из объема подписанных контрактов, ЕС рискует не достичь своей цели. Представитель европейской дипломатической службы отказался от комментариев по этому поводу.
Издание сообщает, что предоставление Украине боеприпасов становится все более насущным из-за того, что Россия смогла нарастить собственное производство. Некоторые страны-члены ЕС во время встреч на этой неделе отметили, что поставки РФ от Северной Кореи еще больше подчеркивают необходимость для ЕС быть более эффективным.
Что предшествовало:
- В конце октября агентство Bloomberg сообщало, что ЕС отстает от планов предоставить Украине миллион боеприпасов.
- Между тем НАТО подталкивает страны-члены Альянса к преодолению протекционистских тенденций и согласованию единого стандарта артиллерийских боеприпасов для увеличения их производства.