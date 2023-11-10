Они утонули: пораженные 10 ноября в Крыму катера не подлежат восстановлению
Катера, которые были поражены во временно оккупированном Крыму в результате проведенной спецоперации в ночь на 10 ноября, не подлежат восстановлению.
Источник: собеседник "Украинской правды" в разведке, пресс-служба ГУР
Прямая речь: "Обновление по катерам, оба судна затонули и не подлежат восстановлению".
Детали: По словам источника УП, в результате попадания была детонация, поэтому, например, БТР-82, который был на одном из катеров, сгорел и тоже не подлежит восстановлению.
Остальные данные о последствиях поражения, в частности относительно экипажа на борту, еще уточняются.
Обновлено: Позже пресс-служба ГУР официально подтвердила, что пораженные в Крыму десантные катера россиян пошли на дно.
Дословно: "Результаты проведенной 10 ноября 2023 года доразведки в районе бухты Узкая на территории временно оккупированного Крыма свидетельствуют: после атаки надводных ударных дронов малые десантные корабли ЧФ РФ - уничтожены.
Согласно полученным новым разведданным, поражению подверглись два катера оккупантов: один корабль более древнего проекта 1176 "Акула", другой более новый - проекта 11770 "Серна".
В результате атаки оба судна россиян пошли на дно: "Акула" - сразу, "Серна" - еще безуспешно поборолась за живучесть, но тоже затонула".
Предыстория:
- СМИ и паблики сообщили, что в Черном море вблизи поселка Черноморское в оккупированном Крыму в ночь на 10 ноября были поражены два российских скоростных десантных катера, а в самом поселке, вероятно, было попадание в российскую казарму.
- Главное управление разведки Министерства обороны Украины официально подтвердило, что благодаря проведенной ночью спецоперации в оккупированном Крыму поражены катера класса "Серна" с экипажем и бронетехникой, опубликовало видео.