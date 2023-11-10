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ГУР показало видео удара по катерам ЧФ РФ на побережье Крыма

Елена РощинаПятница, 10 ноября 2023, 10:25
ГУР показало видео удара по катерам ЧФ РФ на побережье Крыма
В Черноморском поражены десантные катера России, скриншот из видео ГУР

Главное управление разведки Министерства обороны Украины официально подтвердило, что благодаря проведенной ночью спецоперации в оккупированном Крыму поражены катера класса "Серна" с экипажем и бронетехникой, опубликовало видео. 

Источник: ГУР Минобороны Украины

Дословно ГУР: "В результате ночной операции на территории временно оккупированного Крыма воинами поражены малые десантные корабли Черноморского флота РФ. Речь идет о катерах проекта 11770 (класса "Серна"). На судах находился экипаж и загружена бронированная техника, в частности БТР-82".

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Детали: Официальное подтверждение украинская разведка дала после того, как информация о двух пораженных катерах вблизи поселка Черноморское появилась у "Суспільного" и "Фактов" со ссылкой на источники в ГУР. 

Разведка добавила, что спецоперацию удалось реализовать благодаря поддержке со стороны платформы United24.

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ГУР отмечает, что малые десантные катера класса "Серна" РФ активно использовала во время оккупации острова Змеиный для переброски военной техники и десанта. Кроме того, россияне размещали на борту катеров зенитно-ракетные комплексы "Тор-м2" для мобильного прикрытия своей группировки на острове и в Черном море.

Малый десантный корабль класса "Серна" имеет высокую скорость, может вмещать до 45 тонн груза и 92 человека вооруженного десанта.

Оккупанты используют эти катера для высадки передовых групп морской пехоты или эвакуации. Также такие катера с ЗРК на борту служили для захватчиков прикрытием кораблей ЧФ РФ, когда у них не осталось корабельных средств ПВО после ряда атак Сил безопасности и обороны Украины, отмечает ГУР.

Российский катер проекта 11770, Фото: Википедия
Российский катер проекта 11770, Фото: ВикипедияРосійський катер проекту 11770, Фото: Вікіпедія

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Темы: КрымЧФ РоссииГУР
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