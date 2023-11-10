ГУР показало видео удара по катерам ЧФ РФ на побережье Крыма

Главное управление разведки Министерства обороны Украины официально подтвердило, что благодаря проведенной ночью спецоперации в оккупированном Крыму поражены катера класса "Серна" с экипажем и бронетехникой, опубликовало видео.

Источник: ГУР Минобороны Украины

Дословно ГУР: "В результате ночной операции на территории временно оккупированного Крыма воинами поражены малые десантные корабли Черноморского флота РФ. Речь идет о катерах проекта 11770 (класса "Серна"). На судах находился экипаж и загружена бронированная техника, в частности БТР-82".

Реклама:

Детали: Официальное подтверждение украинская разведка дала после того, как информация о двух пораженных катерах вблизи поселка Черноморское появилась у "Суспільного" и "Фактов" со ссылкой на источники в ГУР.

Разведка добавила, что спецоперацию удалось реализовать благодаря поддержке со стороны платформы United24.

ВИДЕО ДНЯ

ГУР отмечает, что малые десантные катера класса "Серна" РФ активно использовала во время оккупации острова Змеиный для переброски военной техники и десанта. Кроме того, россияне размещали на борту катеров зенитно-ракетные комплексы "Тор-м2" для мобильного прикрытия своей группировки на острове и в Черном море.

Малый десантный корабль класса "Серна" имеет высокую скорость, может вмещать до 45 тонн груза и 92 человека вооруженного десанта.

Оккупанты используют эти катера для высадки передовых групп морской пехоты или эвакуации. Также такие катера с ЗРК на борту служили для захватчиков прикрытием кораблей ЧФ РФ, когда у них не осталось корабельных средств ПВО после ряда атак Сил безопасности и обороны Украины, отмечает ГУР.

Российский катер проекта 11770, Фото: ВикипедияРосійський катер проекту 11770, Фото: Вікіпедія

Предыстория: