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Операция ГУР: в Черноморском в Крыму поражены два российских катера

Елена РощинаПятница, 10 ноября 2023, 09:12
Операция ГУР: в Черноморском в Крыму поражены два российских катера
Поселок Черноморское в Крыму на Google Maps

В Черном море вблизи поселка Черноморское в оккупированном Крыму в ночь на 10 ноября были поражены два российских скоростных десантных катера, а в самом поселке, вероятно, было попадание в российскую казарму. 

Источник: "Суспільне" и телемарафон новостей, Telegram-канал "Крымский ветер" со ссылкой на подписчиков и видео

Детали: В поселке Черноморское в оккупированном Крыму поражены два российских скоростных десантных катера. По информации источников "Суспільне", операцию провело Главное управление разведки Минобороны Украины. Это же подтвердили в ГУР "Фактам" (ICTV). 

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Главное управление разведки Министерства обороны Украины позже официально подтвердило и опубликовало видео того, как в оккупированном Крыму поражены катера класса "Серна" с экипажем и бронетехникой.

"Крымский ветер" под утро пятницы сообщал, что в Черноморском было 4-5 прилетов, "предположительно, по погранзаставе", но потом уточнил со ссылкой на подписчиков, что был "прилет в казарму", там разбирают завалы. Подтверждения этой информации из достоверных источников пока нет.

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Кроме того, предполагали подбитие двух катеров. Водолазы проводили работы в море, пишет "Крымский ветер". 

В Минобороны России заявляли о сбитии двух беспилотников над Крымом. Российская "База" писала об атаке на нефтебазу в Феодосии, которая была отбита. 

Феодосия расположена на юго-восточном побережье оккупированного Крыма, а Черноморское – на западном.

Темы: КрымвойнаЧФ РоссииГУР
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