Операция ГУР: в Черноморском в Крыму поражены два российских катера
В Черном море вблизи поселка Черноморское в оккупированном Крыму в ночь на 10 ноября были поражены два российских скоростных десантных катера, а в самом поселке, вероятно, было попадание в российскую казарму.
Источник: "Суспільне" и телемарафон новостей, Telegram-канал "Крымский ветер" со ссылкой на подписчиков и видео
Детали: В поселке Черноморское в оккупированном Крыму поражены два российских скоростных десантных катера. По информации источников "Суспільне", операцию провело Главное управление разведки Минобороны Украины. Это же подтвердили в ГУР "Фактам" (ICTV).
Главное управление разведки Министерства обороны Украины позже официально подтвердило и опубликовало видео того, как в оккупированном Крыму поражены катера класса "Серна" с экипажем и бронетехникой.
"Крымский ветер" под утро пятницы сообщал, что в Черноморском было 4-5 прилетов, "предположительно, по погранзаставе", но потом уточнил со ссылкой на подписчиков, что был "прилет в казарму", там разбирают завалы. Подтверждения этой информации из достоверных источников пока нет.
Кроме того, предполагали подбитие двух катеров. Водолазы проводили работы в море, пишет "Крымский ветер".
В Минобороны России заявляли о сбитии двух беспилотников над Крымом. Российская "База" писала об атаке на нефтебазу в Феодосии, которая была отбита.
Феодосия расположена на юго-восточном побережье оккупированного Крыма, а Черноморское – на западном.