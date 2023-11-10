Хищение средств УАФ: расследование в отношении Павелко и Записоцкого завершено
Правоохранители завершили досудебное расследование в уголовном производстве в отношении отстраненных президента Украинской ассоциации футбола Андрея Павелко и вице-президента УАФ Юрия Записоцкого, которых подозревают в хищении средств.
Источник: собеседник "Украинской правды" в правоохранительных органах
Прямая речь: "При процессуальном руководстве прокуроров Офиса генерального прокурора завершено досудебное расследование в уголовном производстве по подозрению Павелко и Записоцкого в завладении средствами УАФ в размере 30 млн грн с последующей легализацией части этих средств, полученных преступным путем, в размере более 15 млн грн.
Стороне защиты открыты для ознакомления материалы досудебного расследования".
Детали: Как уточняет УП источник, дело насчитывает более 100 томов. Спрогнозировать, как быстро адвокаты подозреваемых могут с ним ознакомиться, - трудно.
Предыстория:
- В 2022 году президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко и генеральный секретарь ассоциации Записоцкий получили подозрения о хищении средств в производстве о возможной коррупции ФФУ при строительстве футбольных полей, которое Национальное антикоррупционное бюро расследовало в 2018 году.
- Им была избрана мера пресечения – содержание под стражей с альтернативой внесения залога в размере почти 9,9 млн грн каждому. Залог был внесен.
- 16 июня 2023 года суд изменил меру пресечения Павелко и арестовал его на 60 суток.
- Согласно решению Шевченковского районного суда Львова, оба фигуранта дела отстранены от должностей и находятся в СИЗО.