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Хищение средств УАФ: расследование в отношении Павелко и Записоцкого завершено

Валентина РоманенкоПятница, 10 ноября 2023, 18:06
Хищение средств УАФ: расследование в отношении Павелко и Записоцкого завершено
Записоцкий и Павелко. фото УАФ

Правоохранители завершили досудебное расследование в уголовном производстве в отношении отстраненных президента Украинской ассоциации футбола Андрея Павелко и вице-президента УАФ Юрия Записоцкого, которых подозревают в хищении средств.

Источник: собеседник "Украинской правды" в правоохранительных органах

Прямая речь: "При процессуальном руководстве прокуроров Офиса генерального прокурора завершено досудебное расследование в уголовном производстве по подозрению Павелко и Записоцкого в завладении средствами УАФ в размере 30 млн грн с последующей легализацией части этих средств, полученных преступным путем, в размере более 15 млн грн.

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Стороне защиты открыты для ознакомления материалы досудебного расследования".

Детали: Как уточняет УП источник, дело насчитывает более 100 томов. Спрогнозировать, как быстро адвокаты подозреваемых могут с ним ознакомиться, - трудно.

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ
  • В 2022 году президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко и генеральный секретарь ассоциации Записоцкий получили подозрения о хищении средств в производстве о возможной коррупции ФФУ при строительстве футбольных полей, которое Национальное антикоррупционное бюро расследовало в 2018 году.
  • Им была избрана мера пресечения – содержание под стражей с альтернативой внесения залога в размере почти 9,9 млн грн каждому. Залог был внесен.
  • 16 июня 2023 года суд изменил меру пресечения Павелко и арестовал его на 60 суток. 
  • Согласно решению Шевченковского районного суда Львова, оба фигуранта дела отстранены от должностей и находятся в СИЗО.

Темы: футболкоррупцияОфис генпрокурора
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