Хищение средств УАФ: расследование в отношении Павелко и Записоцкого завершено

Правоохранители завершили досудебное расследование в уголовном производстве в отношении отстраненных президента Украинской ассоциации футбола Андрея Павелко и вице-президента УАФ Юрия Записоцкого, которых подозревают в хищении средств.

Источник: собеседник "Украинской правды" в правоохранительных органах

Прямая речь: "При процессуальном руководстве прокуроров Офиса генерального прокурора завершено досудебное расследование в уголовном производстве по подозрению Павелко и Записоцкого в завладении средствами УАФ в размере 30 млн грн с последующей легализацией части этих средств, полученных преступным путем, в размере более 15 млн грн.

Реклама:

Стороне защиты открыты для ознакомления материалы досудебного расследования".

Детали: Как уточняет УП источник, дело насчитывает более 100 томов. Спрогнозировать, как быстро адвокаты подозреваемых могут с ним ознакомиться, - трудно.

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ