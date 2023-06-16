Суд арестовал президента УАФ Павелко

Суд изменил меру пресечения президенту Украинской ассоциации футбола Андрею Павелко и арестовал его на 60 суток.

Источник: FootballHub

Детали: Сообщается, что удовлетворила ходатайство прокурора об изменении меры пресечения Павелко следственная судья Шевченковского районного суда Львова Белинская.

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Мера пресечения - содержание под стражей сроком на 60 суток до 14-го августа включительно.

Залог в размере 9,88 млн гривен будет перечислен в пользу государства.

УП пыталась узнать у Павелко подробности, но на момент публикации он находился вне зоны досягаемости.

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В комментарии юридической фирмы VB partners, которая выступает стороной защиты Павелко, говорится, что защита обжаловала решение суда.

По мнению адвоката Дениса Бугая, Шевченковский суд Львова не имел права рассматривать это дело. По его словам, "изменение подследственности с Печерского суда города Киева на львовский выполнено искусственно".

Также Бугай считает, что судья Шевченковского суда не имела права рассматривать это дело, по его мнению, оно подследственное НАБУ и должно рассматриваться в ВАКС.

Также адвокат не согласился с сутью самого решения об изменении меры пресечения.

Напомним: