Суд арестовал президента УАФ Павелко
Суд изменил меру пресечения президенту Украинской ассоциации футбола Андрею Павелко и арестовал его на 60 суток.
Источник: FootballHub
Детали: Сообщается, что удовлетворила ходатайство прокурора об изменении меры пресечения Павелко следственная судья Шевченковского районного суда Львова Белинская.
Мера пресечения - содержание под стражей сроком на 60 суток до 14-го августа включительно.
Залог в размере 9,88 млн гривен будет перечислен в пользу государства.
УП пыталась узнать у Павелко подробности, но на момент публикации он находился вне зоны досягаемости.
В комментарии юридической фирмы VB partners, которая выступает стороной защиты Павелко, говорится, что защита обжаловала решение суда.
По мнению адвоката Дениса Бугая, Шевченковский суд Львова не имел права рассматривать это дело. По его словам, "изменение подследственности с Печерского суда города Киева на львовский выполнено искусственно".
Также Бугай считает, что судья Шевченковского суда не имела права рассматривать это дело, по его мнению, оно подследственное НАБУ и должно рассматриваться в ВАКС.
Также адвокат не согласился с сутью самого решения об изменении меры пресечения.
Напомним:
- 29 ноября Печерский суд избрал президенту Украинской ассоциации футбола Андрею Павелко меру пресечения в виде ареста на 2 месяца с возможностью внесения 9 миллионов 880 тысяч гривен залога. Залог за Павелко сразу внесли.
- В прошлом году журналисты опубликовали расследование в отношении Павелко. Глава УАФ живет в роскошном имении под Киевом, а его мать в сентябре 2022 года стала владелицей этого дома и земли стоимостью более 5 миллионов долларов.
- В октябре 2022 г. правоохранители проводили в этом доме обыск по делу о хищении средств в УАФ.
- В 2018 г. НАБУ начало расследование о возможной коррупции ФФУ при строительстве футбольных полей.
- В феврале 2023 г. Украинская ассоциация футбола сообщила, что прокуратура подала в суд ходатайство об отстранении от должности Павелко на два месяца.