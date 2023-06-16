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Суд арестовал президента УАФ Павелко

Станислав ПогориловПятница, 16 июня 2023, 10:21
Суд арестовал президента УАФ Павелко
АНДРЕЙ ПАВЕЛКО. ФОТО: GETTY IMAGES

Суд изменил меру пресечения президенту Украинской ассоциации футбола Андрею Павелко и арестовал его на 60 суток.

Источник: FootballHub

Детали: Сообщается, что удовлетворила ходатайство прокурора об изменении меры пресечения Павелко следственная судья Шевченковского районного суда Львова Белинская.

Мера пресечения - содержание под стражей сроком на 60 суток до 14-го августа включительно.

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Залог в размере 9,88 млн гривен будет перечислен в пользу государства.

УП пыталась узнать у Павелко подробности, но на момент публикации он находился вне зоны досягаемости.

В комментарии юридической фирмы VB partners, которая выступает стороной защиты Павелко, говорится, что защита обжаловала решение суда.

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По мнению адвоката Дениса Бугая, Шевченковский суд Львова не имел права рассматривать это дело. По его словам, "изменение подследственности с Печерского суда города Киева на львовский выполнено искусственно".

Также Бугай считает, что судья Шевченковского суда не имела права рассматривать это дело, по его мнению, оно подследственное НАБУ и должно рассматриваться в ВАКС.

Также адвокат не согласился с сутью самого решения об изменении меры пресечения.

Напомним:

  • 29 ноября Печерский суд избрал президенту Украинской ассоциации футбола Андрею Павелко меру пресечения в виде ареста на 2 месяца с возможностью внесения 9 миллионов 880 тысяч гривен залога. Залог за Павелко сразу внесли.
  • В прошлом году журналисты опубликовали расследование в отношении Павелко. Глава УАФ живет в роскошном имении под Киевом, а его мать в сентябре 2022 года стала владелицей этого дома и земли стоимостью более 5 миллионов долларов.
  • В октябре 2022 г. правоохранители проводили в этом доме обыск по делу о хищении средств в УАФ.
  • В 2018 г. НАБУ начало расследование о возможной коррупции ФФУ при строительстве футбольных полей.
  • В феврале 2023 г. Украинская ассоциация футбола сообщила, что прокуратура подала в суд ходатайство об отстранении от должности Павелко на два месяца.

Темы: судфутболарест
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