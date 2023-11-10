Близкие экс-чиновника Кабмина Биденко получили от Минкульта более 70 млн грн – СМИ

Журналисты выяснили, что родственники и близкие внештатного советника ГП "Мультимедийная платформа иновещания Украины" Артема Биденко, который ранее работал в правительстве, получили от Минкульта 70,5 млн грн.

Источник: расследование ngl.media

Дословно: "Весомую часть подрядов от предприятий Минкульта получают компании и предприниматели, связанные родственными или дружескими связями с тем же Артемом Биденко. За неполные три года эти компании получили от министерства 70,5 млн грн, в том числе почти 51 млн грн - непосредственно от МПИУ.

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Кейс Артема Биденко хорошо иллюстрирует возможности и влияние, которое могут иметь неофициальные советники или консультанты государственных учреждений".

Детали: О том, что бывший госсекретарь Минкульта является советником МПИУ, впервые стало известно из его блога, посвященного оправданию расходов на платформу The Gaze.

В целом Биденко провел в правительстве - сначала в Министерстве информационной политики, а позже в Министерстве культуры, молодежи и спорта - более пяти лет.

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Но побеждать на тендерах Минкульта связанные с ним компании начали уже после его увольнения - в 2021 году.

Продолжают они получать госзаказ и сейчас - когда Биденко неофициально и бесплатно консультирует МПИУ.

В частности, компания "Лайт Коммуникейшн", где основателем является тесть Биденко, 68-летний Виталий Шаповаленко, за последние два года подписала соглашений с предприятиями Минкульта на 47,7 млн грн.

Первым заказом "Лайт Коммуникейшн" стал многосерийный документальный фильм к празднованию 30-й годовщины Дня Независимости в 2021 году. На тот момент Биденко уже не работал в министерстве.

Аналитики из Dozorro еще два года назад пытались выяснить, за что именно государство заплатило 9,8 млн грн, и где, в конце концов, этот сериал можно посмотреть.

Ни тогда, ни сейчас ответов по существу от Минкульта журналисты не получили.

Ролики от "Лайт Коммуникейшн" можно посмотреть на YouTube-канале продакшна. Это 26 эпизодов продолжительностью 1,5-2,5 мин каждый о разных регионах ко Дню Независимости. В некоторых роликах присутствуют известные украинцы - например, писатель Сергей Жадан, музыкант Валерий Харчишин и другие. Впрочем, каждый из этих роликов имеет в среднем по сто просмотров.

Кроме роликов, "Лайт Коммуникейшн" сняла и документальный фильм на 28 мин, однако его невозможно найти в свободном доступе - в том числе фильма нет даже на корпоративном YouTube-канале "Лайт Коммуникейшн".

Тесть Биденко Шаповаленко до 2019 года вообще не имел опыта в телевидении или кино.

В июле 2023 года "Лайт коммуникейшн" получила от МПИУ заказ сразу на три сериала - два документальных "Homo amans" и "Содержание чувствительного характера" и один художественный "Полтора процента". Все три сериала компания должна изготовить до конца 2023 года.

Что касается второго совладельца "Лайт коммуникейшн" Евгения Высоковского, то в свое время Биденко имел совместный бизнес с его женой Элиной Высоковской - рекламное агентство "Прана". Этот бизнес до сих пор существует, но Биденко вышел из учредителей, оставив владельцами Элину Высоковскую и своего друга Андрея Руденко.

Также Биденко является соучредителем общественной организации "Институт информационной безопасности", которая занимается разработкой информационных кампаний, проектами по продвижению и маркетингом. Одним из направлений деятельности этой организации является нейромаркетинговые исследования.

Направлением нейромаркетинговых исследований в "Институте информационной безопасности" руководит Андрей Руденко - близкий друг и бизнес-партнер Биденко.

До 2018 года он был совладельцем ООО "Компьютерные информационные технологии" (КИТ), которая получила от МПИУ два подряда на разработку платформы The Gaze.

МПИУ подписала 29 декабря 2022 года соглашение с КИТ на 12,56 млн грн, но уже через несколько часов стоимость сделки уменьшили на 2,5 млн грн. В тот же день подрядчик сообщил о завершении проекта. А уже на следующий день, 30 декабря, КИТ получил чуть больше 10 млн грн.

Александр Ефремов, руководитель КИТ, объяснил такое мгновенное выполнение заказа тем, что компания начала разрабатывать платформу The Gaze еще до проведения тендера, "на свой страх и риск".

Напомним: