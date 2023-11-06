За три недели под Авдеевкой россияне потеряли сотню танков и 250 единиц другой техники – 47ОМБр

За три недели штурмов вблизи Авдеевки на Донецком направлении российские войска потеряли сотню танков и 250-ти единиц другой техники.

Источник: сообщение 47-й отдельной механизированной бригады ВСУ

Дословно: "Российским оккупантам не удается окружить Авдеевку благодаря действиям наших защитников.

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За три недели активных штурмов россияне остались без сотни танков, 250-ти единиц другой бронетехники. Также украинские военные ликвидировали и ранили почти 7 тысяч захватчиков".

Детали: Бригада также опубликовала видео работы бойцов.

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Предыстория: Со средины октября российские оккупанты пытаются окружить Авдеевку, но не достигают успехов.