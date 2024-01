Украина помогла с эвакуацией граждан Молдовы из Сектора Газа

Президент Молдовы Майя Санду сообщила, что из сектора Газа в Молдову удалось эвакуировать 36 граждан Молдовы, и поблагодарила за содействие в этом Румынию и Украину.

Источник: "Европейская правда", заявление Санду в Twitter (X), Newsmaker

Детали: Санду сообщила, что из сектора Газа в Египет удалось эвакуировать 36 граждан Молдовы.

Реклама:

В настоящее время они находятся в Каире, а дальше отправятся в Бухарест вместе с гражданами Румынии спецрейсом, который организовало МИД Румынии, после чего автобусом прибудут в Молдову.

"Выражаю глубокую благодарность президенту Румынии Клаусу Йоханнису и президенту Украины Владимиру Зеленскому за поддержку Румынии и Украины в этой почти месячной операции по эвакуации граждан Молдовы из сектора Газа", – отметила президент Молдовы.

I am deeply grateful to Presidents @KlausIohannis and @ZelenskyyUa for Romania’s and Ukraine’s support in our nearly month-long mission to evacuate Moldovan citizens from the Gaza Strip.



Vă mulțumesc. Дякую.