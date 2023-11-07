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Украина помогла с эвакуацией граждан Молдовы из Сектора Газа

"Европейская правда", "Украинская правда"Вторник, 7 ноября 2023, 23:50
Украина помогла с эвакуацией граждан Молдовы из Сектора Газа
МАЯ САНДУ, GETTY IMAGES

Президент Молдовы Майя Санду сообщила, что из сектора Газа в Молдову удалось эвакуировать 36 граждан Молдовы, и поблагодарила за содействие в этом Румынию и Украину.

Источник: "Европейская правда", заявление Санду в Twitter (X), Newsmaker

Детали: Санду сообщила, что из сектора Газа в Египет удалось эвакуировать 36 граждан Молдовы.

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В настоящее время они находятся в Каире, а дальше отправятся в Бухарест вместе с гражданами Румынии спецрейсом, который организовало МИД Румынии, после чего автобусом прибудут в Молдову.

"Выражаю глубокую благодарность президенту Румынии Клаусу Йоханнису и президенту Украины Владимиру Зеленскому за поддержку Румынии и Украины в этой почти месячной операции по эвакуации граждан Молдовы из сектора Газа", – отметила президент Молдовы.

В МИД Украины в комментарии "ЕвроПравде" отметили, что пока не могут раскрывать деталей, поскольку процесс эвакуации граждан еще продолжается.

Напомним, США признали, что в секторе Газа в течение октября в результате боевых действий между боевиками ХАМАС и Израилем погибли и получили ранения "тысячи" людей.

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Темы: эвакуацияСектор ГазаМолдова
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