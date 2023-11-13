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Наводчик ракеты на Харьковскую ОВА получил пожизненное, тогда погиб 31 человек

Татьяна ЛозовенкоПонедельник, 13 ноября 2023, 12:56
Наводчик ракеты на Харьковскую ОВА получил пожизненное, тогда погиб 31 человек
Скрин из видео УП 1 МАРТА 2022

Корректировщика, который навел российскую ракету на Харьковскую ОВА в марте 2022 года, приговорили к пожизненному заключению с конфискацией имущества.

Источник: пресс-служба Офиса генерального прокурора, глава Харьковской ОВА Олег Синегубов

Детали: Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что речь идет об атаке на ХОВА 1 марта 2022 года, в результате которой погиб 31 человек и было почти полностью разрушено здание администрации.

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Прокуроры в суде доказали, что мужчина с февраля по апрель 2022 года собирал информацию о ВСУ и инфраструктуре в Харькове путем личного наблюдения, опроса местных жителей и фиксации данных. 

Харьковчанин передавал разведданные через запрещенную в Украине соцсеть двум женщинам, которые работают на российские спецслужбы. Одна из них сейчас проживает в Москве. В 2014 году она находилась на оккупированной территории в Донецкой области, где проходила службу в рядах так называемой "ДНР" как медсестра. Другая кураторка живет в г. Санкт-Петербург и является главой пророссийской организации "Спасём Донбасс". 

28 февраля 2022 года мужчина прислал куратору в Москве координаты Харьковской областной государственной администрации. Кроме того, он предоставил данные для нанесения ударов по главному офису фирмы "ХАДО", а также ряд адресов в городе, которые в дальнейшем были обстреляны российской армией.

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Харьковчанин публиковал в соцсетях сообщения, в которых отрицал агрессию России против Украины и одобрял действия военных государства-агрессора. В частности, он распространил публикацию с пророссийской пропагандой о том, что "в г. Мерефа американскими учеными проводятся испытания опасных биологических препаратов на пациентах".

Во время обыска в его доме обнаружили компьютерную технику с доказательствами, а также карабин модели "Форт-202", патроны к пистолету, корпус гранаты, которые он незаконно приобрел и хранил у себя дома. 

 
фото прокуратуры

Его признали виновным в государственной измене, распространении материалов, в которых содержится оправдание агрессии РФ против Украины, незаконной переработке огнестрельного оружия, незаконном обращении с оружием (ч. 2 ст. 111, ч. 2 ст. 436-2, ч. 1 ст. 263-1, ч. 1 ст. 263 УК Украины). 

Он приговорен к пожизненному лишению свободы с конфискацией имущества.  Продолжается срок на апелляционное обжалование решения.

Темы: Харьковгосизменасуд
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