Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Похвасталась поддержкой: Фарион "сдала" ФСБ проукраинского студента в Крыму

Ирина БалачукПонедельник, 13 ноября 2023, 14:08
Похвасталась поддержкой: Фарион сдала ФСБ проукраинского студента в Крыму
Скриншот из Telegram-канала Крымский Смерш

Экс-нардеп Ирина Фарион, которая недавно заявила, что не может назвать украинцами тех защитников, которые говорят на русском, снова попала в скандал − на этот раз одиозный филолог с помощью своего поста в соцсети "сдала" российским силовикам проукраинского студента в Крыму.

Источник: пост Фарион в Telegram, российские Telegram-каналы

Детали: После скандального заявления о военных и протестов студентов против Фарион, языковед стала массово публиковать скриншоты из постов в свою поддержку.

Реклама:

В частности, 8 ноября она опубликовала скриншот письма проукраинского студента 1 курса из Крыма Максима Глебова.

В письме было указано имя и фамилия отправителя, а также говорилось о том, что родом он из Керчи, а учится на филологическом факультете в Симферополе. 

 
скриншот из Telegram Фарион 

В комментариях к посту Фарион сразу попросили скрыть данные парня (в частности, его фамилию), чтобы не подвергать его опасности. Но языковед отказалась это сделать и пригрозила заблокировать пользователя за такой совет.

ВИДЕО ДНЯ

"Не давайте советов, когда вас не просят. У меня прикрытая фамилия? Вы свою чего спрятали? Заблокировать?", − написала Фарион. 

 
скриншот Из Telegram Фарион 

После этого российские Telegram-каналы сообщили, что к Глебову в Крыму наведалась российская ФСБ и забрала в центр по борьбе с экстремизмом.

О том, что парня разыскали, сообщили доносчики из "Крымского СМЕРШа". Согласно сообщению в Telegram-канале, опубликованных Фарион данных "оказалось достаточно", чтобы схватить парня. 

 
Скриншот из Telegram-канала Крымский смерш

В сети также опубликовали видео с "раскаянием" студента, как это часто делают оккупанты.

Парня посадили на фоне российского триколора и заставили записать видеопризнание, на котором он говорит, что с ним "провели интеллигентную беседу" и что он "полностью отказывается от своих взглядов, потому что понимает, что был неправ".

На видео парень выглядит подавленным.

Дальнейшая судьба студента неизвестна.

Фарион пока никак не прокомментировала ни видео с парнем, ни свои действия, которые могли привести к задержанию студента в Крыму.

Предыстория: 

  • Экс-нардеп Ирина Фарион обвинила военных, в частности бойцов "Азова" и 3-й ОШБр, в том, что они общаются на русском языке. Она заявила, что "не может назвать" их украинцами. Ее высказывания вызвали волну возмущения в обществе. 
  • Кроме того, позже Фарион также опубликовала сообщение в своих соцсетях, в котором заявила, что "воевать за Украину - это не заслуга, а обязанность", а также назвала русскоязычных защитников "москворотыми".
  • Экс-командир полка "Азов", заместитель командира 3-й отдельной штурмовой бригады Максим Жорин ответил Фарион: "Никто тебе не давал права открывать рота в сторону бойцов Азова, Третьей штурмовой или любого другого подразделения украинской армии. Поэтому просто иди ты нах*й!". Жорин также призвал правоохранительные органы обратить внимание на заявление Фарион.
  • Омбудсмен Дмитрий Лубинец обратился в соответствующие органы после высказывания языковеда и экс-депутата "по проверке указанной информации и принятия соответствующих мер реагирования".
  • Студенты Львовской политехники призвали правоохранительные органы проверить заявления языковеда Ирины Фарион на предмет нарушения статьи об "оскорблении чести и достоинства военных ВСУ".
  • Министерство образования и науки заявило, что поддерживает требования студентов не сотрудничать с людьми, которые не уважают защитников и защитниц Украины. В то же время в МОН отметили, что решение о назначении и увольнении работников принимает сам вуз.

Темы: ФарионскандалФСБКрым
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Кремль перетягивает мифы о "Великой Отечественной" на войну в Украине – ISW

Безуглая заявила о выходе из фракции и партии "Слуга народа"

Обновлено от 22:40, фотоРакетный удар по Харькову: 11 пострадавших, среди них – журналисты из Турции

Большинство "слуг" за возвращение закона о мобилизации на доработку – источники

Армия РФ ударила по угольному предприятию в Мирнограде Донецкой области, погиб человек

ОбновленоВ Киеве нашли мертвыми экс-заместителя генпрокурора и ее дочь

Все новости...
Фарион
Фарион отреагировала на критику из-за "слитого" студента в Крыму
Ташева отреагировала на "слив" Фарион студента из Крыма: Это преступление
Языковой скандал с Фарион: Минобразования поддержало позицию студентов
Последние новости
04:48
Кремль перетягивает мифы о "Великой Отечественной" на войну в Украине – ISW
03:58
"План победы в Украине": республиканцы объяснили, как США должны помочь одолеть Россию
03:22
На общину Сумской области россияне сбросили 9 мин
02:20
видео, ОбновленоВ Москве и Подмосковье – масштабные пожары
01:54
Безуглая заявила о выходе из фракции и партии "Слуга народа"
01:26
фотоСпасатели показали последствия ракетного удара по центру Харькова
00:58
Посол: 29 украинцам отказали в эвакуации из Сектора Газа из-за сотрудничества с ХАМАС
00:28
В правительстве Финляндии подтвердили намерение держать границу с РФ закрытой
00:01
Обновлено от 22:40, фотоРакетный удар по Харькову: 11 пострадавших, среди них – журналисты из Турции
23:48
Молдова об очередном "запрете" на въезд в РФ: Вызывает сожаление, но это уже обычное явление
Все новости...
Реклама: