Похвасталась поддержкой: Фарион "сдала" ФСБ проукраинского студента в Крыму
Экс-нардеп Ирина Фарион, которая недавно заявила, что не может назвать украинцами тех защитников, которые говорят на русском, снова попала в скандал − на этот раз одиозный филолог с помощью своего поста в соцсети "сдала" российским силовикам проукраинского студента в Крыму.
Источник: пост Фарион в Telegram, российские Telegram-каналы
Детали: После скандального заявления о военных и протестов студентов против Фарион, языковед стала массово публиковать скриншоты из постов в свою поддержку.
В частности, 8 ноября она опубликовала скриншот письма проукраинского студента 1 курса из Крыма Максима Глебова.
В письме было указано имя и фамилия отправителя, а также говорилось о том, что родом он из Керчи, а учится на филологическом факультете в Симферополе.
В комментариях к посту Фарион сразу попросили скрыть данные парня (в частности, его фамилию), чтобы не подвергать его опасности. Но языковед отказалась это сделать и пригрозила заблокировать пользователя за такой совет.
"Не давайте советов, когда вас не просят. У меня прикрытая фамилия? Вы свою чего спрятали? Заблокировать?", − написала Фарион.
После этого российские Telegram-каналы сообщили, что к Глебову в Крыму наведалась российская ФСБ и забрала в центр по борьбе с экстремизмом.
О том, что парня разыскали, сообщили доносчики из "Крымского СМЕРШа". Согласно сообщению в Telegram-канале, опубликованных Фарион данных "оказалось достаточно", чтобы схватить парня.
В сети также опубликовали видео с "раскаянием" студента, как это часто делают оккупанты.
Парня посадили на фоне российского триколора и заставили записать видеопризнание, на котором он говорит, что с ним "провели интеллигентную беседу" и что он "полностью отказывается от своих взглядов, потому что понимает, что был неправ".
Ірина Фаріон опублікувала скриншот листа проукраїнського студента 1 курсу з Криму Максима Глебова.— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) November 13, 2023
Після цього російські Telegram-канали повідомили, що до Глебова у Криму навідалася російська ФСБ і забрала до центру по боротьбі з екстремізмом pic.twitter.com/mdGOFqYOd9
На видео парень выглядит подавленным.
Дальнейшая судьба студента неизвестна.
Фарион пока никак не прокомментировала ни видео с парнем, ни свои действия, которые могли привести к задержанию студента в Крыму.
Предыстория:
- Экс-нардеп Ирина Фарион обвинила военных, в частности бойцов "Азова" и 3-й ОШБр, в том, что они общаются на русском языке. Она заявила, что "не может назвать" их украинцами. Ее высказывания вызвали волну возмущения в обществе.
- Кроме того, позже Фарион также опубликовала сообщение в своих соцсетях, в котором заявила, что "воевать за Украину - это не заслуга, а обязанность", а также назвала русскоязычных защитников "москворотыми".
- Экс-командир полка "Азов", заместитель командира 3-й отдельной штурмовой бригады Максим Жорин ответил Фарион: "Никто тебе не давал права открывать рота в сторону бойцов Азова, Третьей штурмовой или любого другого подразделения украинской армии. Поэтому просто иди ты нах*й!". Жорин также призвал правоохранительные органы обратить внимание на заявление Фарион.
- Омбудсмен Дмитрий Лубинец обратился в соответствующие органы после высказывания языковеда и экс-депутата "по проверке указанной информации и принятия соответствующих мер реагирования".
- Студенты Львовской политехники призвали правоохранительные органы проверить заявления языковеда Ирины Фарион на предмет нарушения статьи об "оскорблении чести и достоинства военных ВСУ".
- Министерство образования и науки заявило, что поддерживает требования студентов не сотрудничать с людьми, которые не уважают защитников и защитниц Украины. В то же время в МОН отметили, что решение о назначении и увольнении работников принимает сам вуз.