Похвасталась поддержкой: Фарион "сдала" ФСБ проукраинского студента в Крыму

Экс-нардеп Ирина Фарион, которая недавно заявила, что не может назвать украинцами тех защитников, которые говорят на русском, снова попала в скандал − на этот раз одиозный филолог с помощью своего поста в соцсети "сдала" российским силовикам проукраинского студента в Крыму.

Источник: пост Фарион в Telegram, российские Telegram-каналы

Детали: После скандального заявления о военных и протестов студентов против Фарион, языковед стала массово публиковать скриншоты из постов в свою поддержку.

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В частности, 8 ноября она опубликовала скриншот письма проукраинского студента 1 курса из Крыма Максима Глебова.

В письме было указано имя и фамилия отправителя, а также говорилось о том, что родом он из Керчи, а учится на филологическом факультете в Симферополе.

скриншот из Telegram Фарион

В комментариях к посту Фарион сразу попросили скрыть данные парня (в частности, его фамилию), чтобы не подвергать его опасности. Но языковед отказалась это сделать и пригрозила заблокировать пользователя за такой совет.

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"Не давайте советов, когда вас не просят. У меня прикрытая фамилия? Вы свою чего спрятали? Заблокировать?", − написала Фарион.

скриншот Из Telegram Фарион

После этого российские Telegram-каналы сообщили, что к Глебову в Крыму наведалась российская ФСБ и забрала в центр по борьбе с экстремизмом.

О том, что парня разыскали, сообщили доносчики из "Крымского СМЕРШа". Согласно сообщению в Telegram-канале, опубликованных Фарион данных "оказалось достаточно", чтобы схватить парня.

Скриншот из Telegram-канала Крымский смерш

В сети также опубликовали видео с "раскаянием" студента, как это часто делают оккупанты.

Парня посадили на фоне российского триколора и заставили записать видеопризнание, на котором он говорит, что с ним "провели интеллигентную беседу" и что он "полностью отказывается от своих взглядов, потому что понимает, что был неправ".

Ірина Фаріон опублікувала скриншот листа проукраїнського студента 1 курсу з Криму Максима Глебова.



Після цього російські Telegram-канали повідомили, що до Глебова у Криму навідалася російська ФСБ і забрала до центру по боротьбі з екстремізмом pic.twitter.com/mdGOFqYOd9 — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) November 13, 2023

На видео парень выглядит подавленным.

Дальнейшая судьба студента неизвестна.

Фарион пока никак не прокомментировала ни видео с парнем, ни свои действия, которые могли привести к задержанию студента в Крыму.

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