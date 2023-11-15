Данилов объяснил слова об опасности Telegram: хочет запретить анонимность

Секретарь СНБО Алексей Данилов считает, что стоит работать над деанонимизацией деятельности Telegram-каналов в Украине, ведь анонимность и отсутствие какой-либо ответственности помогает распространять российские нарративы.

Источник: Данилов в Facebook

Прямая речь: "Главная угроза деятельности определенной группы Telegram-каналов - это анонимность их владельцев и отсутствие какой-либо ответственности за распространение непроверенной, сфальсифицированной и сознательно манипулятивной информации. С учетом этих особенностей, российский режим широко использует Telegram-площадки с целью попыток дестабилизации украинского общества.

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Главное требование к деятельности Telegram-каналов, это деанонимизация деятельности и соблюдение в их работе общепринятых журналистских стандартов.

Профилактика угрозы - медиаграмотность и постоянная работа по выявлению и разоблачению фактов дезинформации и манипуляций. Параллельно с этим должен идти процесс создания качественного украинского информационного продукта, формирование ситуации контентного доминирования в украинском Telegram-сегменте".

Детали: Недавно в интервью liga.net Данилов заявил, что не пользуется Telegram, потому что считает его опасным и уязвимым.

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Секретарь СНБО 15 ноября заявил, что тема деятельности Telegram-каналов вызвала оживленное обсуждение в медиа и Telegram-сообществе, которое в основном "возмущалось высказанными предостережениями относительно их деятельности и тех рисков, которые они создают".

Данилов объяснил свою позицию. Он считает, что Telegram-каналы не должны быть анонимными: "Ответственные за распространение информации, которая охватывает и влияет на миллионную аудиторию, должны быть известны".

Ведь анонимное распространение "результатов работы ПВО, передвижения Сил обороны, дислокаций военных подразделений" вредит жизни десятков гражданских и военных.

Кроме того, российский режим начал использовать и создавать Telegram-сети для манипулирования общественным мнением, распространения дезинформации и деятельности фейк-ньюз: "На 2019 год приходится пик активности российских спецслужб по инфильтрации в украинское информационное пространство политических Telegram-каналов, технологий, которые в разных вариациях были апробированы в 2014-15 годах на оккупированных территориях".

Данилов также добавил, что в Украине до сих пор популярна сеть Telegram-каналов, администрируемых 85-м главным центром специальной службы ГУ ГШ ВС РФ (подразделение психологических операций ВС РФ).

Он отмечает, что угроза влияния со стороны путинского режима на 10-миллионную украинскую аудиторию пользователей Telegram никуда не делась.

Секретарь СНБО добавил, что противопоставлять пророссийским анонимам нужно качественным украинским продуктом, который имеет авторов и открытую редакционную политику. В частности, как Telegram-канал начальника Николаевской ОГА Виталия Кима или блогера Игоря Лаченкова.