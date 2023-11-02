Залужный говорит, что Украине нужно уникальное изобретение, иначе будет затяжная война

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный считает, что без сочетания новых технологий для победы над российской армией Украине грозит затяжная окопная война, которая может истощить украинское государство.

Источник: Валерий Залужный в интервью журналу "The Economist"

Прямая речь: "Простой факт заключается в том, что мы видим все, что делает враг, а он видит все, что делаем мы. Для того, чтобы выйти из этого тупика, нам нужно что-то новое, вроде пороха, который изобрели китайцы и которым мы до сих пор убиваем друг друга".

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Детали: На этот раз, однако, решающим фактором будет не одно новое изобретение, а сочетание всех технических решений, которые уже существуют, говорит Залужный.

Главнокомандующий ВСУ призывает к инновациям в сфере беспилотников, радиоэлектронной борьбы, противоартиллерийских средств и оборудования для разминирования, включая новые роботизированные решения.

"Мы должны использовать силу, заложенную в новых технологиях", – говорит генерал.

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По мнению Залужного, задержка с поставками западного вооружений, хоть и вызывает разочарование, не является главной причиной затруднительного положения Украины.

Прямая речь: "Важно понимать, что эту войну нельзя выиграть оружием прошлого поколения и устаревшими методами. Они неизбежно приведут к затягиванию времени и, как следствие, к поражению".

Детали: Залужный объясняет, что решающую роль будут играть технологии.

Генерал в восторге от недавних разговоров с бывшим исполнительным директором Google Эриком Шмидтом, и отметил решающую роль беспилотников и средств радиоэлектронной борьбы, которые могут помешать их полету.

Как пишет "The Economist", оценка Залужного отрезвляет: нет никаких признаков того, что революционный технологический прорыв, будь то в области беспилотников или в области радиоэлектронной борьбы, не за горами.

Да и технологии имеют свои пределы.

Даже в Первой мировой войне появление танков в 1917 году было недостаточным для выхода из тупика на поле боя: понадобился целый набор технологий и более десятилетия тактических инноваций, чтобы осуществить немецкий блицкриг в мае 1940 года.

Это означает, что Украина застряла в длительной войне, в которой, по словам Залужного, Россия имеет преимущество.

Впрочем, главнокомандующий ВСУ настаивает, что Украина не имеет другого выбора, кроме как удерживать инициативу, продолжая наступать, даже если она продвигается всего на несколько метров в день.

Залужный отчаянно пытается не допустить, чтобы война поселилась в окопах.

Прямая речь: "Наибольший риск изнурительной окопной войны заключается в том, что она может затянуться на годы и истощить украинское государство".

Детали: В Первую мировую войну мятежи вмешались до того, как технологии смогли изменить ситуацию. Четыре империи распались, а в России вспыхнула революция, отмечает "The Economist".

Крах украинского морального духа и западной поддержки – это то, на что рассчитывает Путин.

Залужный не сомневается, что длительная война выгодна России – стране, население которой втрое больше, а экономика в десять раз больше украинской.

"Давайте будем честными, это феодальное государство, где самым дешевым ресурсом является человеческая жизнь. А для нас... самое дорогое, что у нас есть – это наши люди", – говорит он.

Залужный уверяет, что пока ему хватает солдат. Но чем дольше будет длиться война, тем труднее будет их содержать.

"Нам нужно искать этот выход, нам нужно найти этот порох, быстро его освоить и использовать для скорейшей победы. Потому что рано или поздно мы столкнемся с тем, что у нас просто не хватит людей, чтобы воевать", – говорит он.

Напомним: В колонке для "The Economist" главнокомандующий ВСУ констатировал, что война России с Украиной переходит на этап "позиционной" борьбы со статическими и изнурительными боями, для победы в которой нужны высокие технологии.

Валерий Залужный назвал 5 приоритетов: воздушную мощь, средства радиоэлектронной борьбы, контрбатарейную борьбу, минно-взрывные технологии и наращивание мобилизационных резервов.