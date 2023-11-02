ЦАХАЛ заявил, что уничтожил десятки террористов ХАМАСа прошлой ночью в Газе

Военные ЦАХАЛа в Газе. Фото пресс-службы Армии обороны Израиля с timesofisrael.com

Армия обороны Израиля заявляет, что сухопутные войска и танки столкнулись с террористическими ячейками ХАМАС на севере Сектора Газа ночью 2 ноября, в результате чего были уничтожены десятки боевиков.

Источник: The Times of Israel

Детали: Сообщается, что войска пехотной бригады "Голани" вели "длительные бои" против террористов ХАМАСа, которые выпустили ракеты, подорвали взрывные устройства и забросали войска гранатами.

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Войска ЦАХАЛа отбивались при поддержке артиллерийских и танковых обстрелов, а также с помощью авиаударов и ракетных ударов военно-морского флота.

"В конце боя десятки террористов были убиты", − подчеркнула Армия обороны Израиля.

Сообщается, что бойцы пехотной бригады "Нахаль" также столкнулись с группой боевиков ХАМАСа, которые открыли по ним огонь. Для нанесения удара и уничтожения террористической ячейки армия направила самолет.

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Резервисты также направили самолет для нанесения удара по противотанковому отряду при поддержке военно-морского флота, сообщает ЦАХАЛ.

Армия обороны Израиля заявляет, что продолжает наносить удары по объектам ХАМАСа в Секторе Газа, в том числе по объектам производства и хранения оружия, позициям запуска противотанковых ракет и позициям запуска беспилотных летательных аппаратов.

Что было ранее: Высокопоставленный член ХАМАСа Гази Хамад приветствовал масштабное нападение на Израиль 7 октября, во время которого массово убивали гражданских лиц, и пообещал, что палестинская террористическая группировка будет повторять подобные атаки много раз в будущем, пока не уничтожит Израиль.

Также сообщалось, что израильские войска прорвали передовую линию обороны ХАМАС на севере Сектора Газа.

1 ноября министр обороны Израиля Йоав Галант сообщил, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) имеет огромные достижения в своей наземной операции в Секторе Газа.