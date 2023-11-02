Израиль прорвал передовую линию обороны ХАМАСа в Секторе Газа

Израильские войска прорвали передовую линию обороны ХАМАС на севере Сектора Газа.

Источник: The Times of Israel

Детали: Представитель ЦАХАЛа Даниэль Хагари говорит, что сухопутные силы прорвали передовую линию обороны ХАМАС в северной части Сектора Газа.

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По его словам, наземная операция продвигается по плану.

Прямая речь Хагари: "Благодаря предварительному планированию, точным данным разведки и совместным атакам [с земли, воздуха и моря] наши войска прорвали передовые линии обороны ХАМАС на севере Сектора Газа".

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