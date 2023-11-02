Израиль прорвал передовую линию обороны ХАМАСа в Секторе Газа
Четверг, 2 ноября 2023, 00:06
Израильские войска прорвали передовую линию обороны ХАМАС на севере Сектора Газа.
Источник: The Times of Israel
Детали: Представитель ЦАХАЛа Даниэль Хагари говорит, что сухопутные силы прорвали передовую линию обороны ХАМАС в северной части Сектора Газа.
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По его словам, наземная операция продвигается по плану.
Прямая речь Хагари: "Благодаря предварительному планированию, точным данным разведки и совместным атакам [с земли, воздуха и моря] наши войска прорвали передовые линии обороны ХАМАС на севере Сектора Газа".
Предыстория:
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- 11 октября ЦАХАЛ объявил об убийстве министра финансов ХАМАСа Джавада Абу Шамалы.
- Также израильские военные 12 октября сообщили, что атаковали несколько оперативных штабов, из которых ХАМАС организовал террористическое вторжение на израильскую территорию, а также ликвидировали высокопоставленного морского офицера.
- 1 ноября министр обороны Израиля Йоав Галант сообщил, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) имеет огромные достижения в своей наземной операции в Секторе Газа.
- Также в среду стало известно, что в результате удара по лагерю для беженцев в Джабалии на севере сектора Газа ликвидирован один из командиров ХАМАС Ибрагим Биари.