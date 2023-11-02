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ХАМАС заявил, что будет повторять атаки, пока не уничтожит Израиль

Ирина БалачукЧетверг, 2 ноября 2023, 08:56
ХАМАС заявил, что будет повторять атаки, пока не уничтожит Израиль
Член ХАМАСа Гази Хамад. Скриншот из видео канала MEMRI, опубликованного в соцсети Х

Высокопоставленный член ХАМАСа Гази Хамад приветствовал масштабное нападение на Израиль 7 октября, во время которого массово убивали гражданских лиц, и пообещал, что палестинская террористическая группировка будет повторять подобные атаки много раз в будущем, пока не уничтожит Израиль.

Источник: The Times of Israel

Прямая речь Хамада: "Израиль − это страна, которой нет места на нашей земле. Мы должны убрать ее, потому что она представляет собой безопасностную, военную и политическую катастрофу для арабской и исламской нации. Нам не стыдно об этом говорить".

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Детали: Террорист назвал существование Израиля "нелогичным" и добавил, что его надо "стереть с лица земли".  

На вопрос, означает ли это полное уничтожение Израиля, Хамад ответил: "Да, конечно".

Прямая речь террориста: "Мы должны проучить Израиль, и мы сделаем это дважды и трижды. Потоп Аль-Акса (так ХАМАС назвал свое наступление 7 октября − ред.) − это лишь первый раз, и будет второй, третий, четвертый. Придется ли нам платить цену? Да, и мы готовы ее заплатить. Нас называют нацией мучеников, и мы гордимся тем, что приносим в жертву мучеников".

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Он также повторил лживое утверждение о том, что ХАМАС не планировал наносить вред гражданскому населению, объяснив массовые убийства тем, что якобы на местах возникли "осложнения".

Почему это важно: За последние три недели появились неопровержимые доказательства преднамеренных нападений на израильское гражданское население, которые осуществлялись по указаниям командиров ХАМАСа. Во многих случаях террористы ходили от дома к дому и казнили или сжигали целые семьи. Еще около 260 гражданских лиц были убиты на музыкальном фестивале под открытым небом.

Прямая речь Хамада: "Мы − жертвы оккупации. И точка. Поэтому никто не должен обвинять нас в том, что мы делаем. 7 октября, 10 октября, миллионного октября все, что мы делаем, является оправданным".

Предыстория:

  • 7 октября около 3000 террористов во главе с ХАМАСом прорвались через границу в Израиль из Сектора Газа по суше, воздуху и морю, убив около 1400 человек и захватив по меньшей мере 245 заложников всех возрастов под прикрытием потока тысяч ракет, выпущенных по израильским городам и городкам.
  • Подавляющее большинство погибших во время захвата террористами приграничных населенных пунктов были гражданскими лицами − в том числе младенцы, дети и пожилые люди. Целые семьи были казнены в своих домах, а более 260 человек были убиты на фестивале под открытым небом, многие из них с особой жестокостью.
  • Израиль ответил атаками по Сектору Газа, направленными на уничтожение инфраструктуры ХАМАСа, и пообещал ликвидировать всю террористическую группу, которая руководит Сектором после кровавого переворота в 2007 году. Иерусалим заявляет, что нацелен на все районы, где действует ХАМАС, стараясь при этом минимизировать жертвы среди гражданского населения.
  • Министерство здравоохранения Газы, которым руководит ХАМАС, заявило, что в результате израильских ударов погибло более 8700 человек. Такие же цифры называли в ООН. Однако СМИ подчеркивают, что их невозможно проверить. Считается, что они включают как гражданских лиц, так и членов ХАМАС, погибших в Газе, в том числе в результате осечек собственных ракет террористических группировок.

Темы: ХАМАСИзраильвойнаСектор Газа
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