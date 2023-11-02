Военных ВСУ планируют обеспечить халяльным и кошерным питанием

Государственный оператор тыла будет работать над тем, чтобы у военных, которые нуждаются в особом питании из-за религиозных взглядов, появилась халяльная и кошерная пища.

Источник: руководитель Государственного оператора тыла Арсен Жумадилов в интервью "Украинской правде"

Прямая речь: "Когда я служил, меня не спросили, есть ли какие-то особые потребности (по питанию - УП). Поэтому думаю, что агрегированных данных о том, сколько нужно халяльной, кошерной и вегетарианской пищи, наверное, нет.

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Но мы должны говорить не о количестве, а о подходе, о том, что мы уважаем всех военнослужащих: если человек мобилизовался, мы как государство должны сделать все зависящее от нас, чтобы обеспечить его потребности.

Соответственно, даже если это несколько сотен или несколько тысяч (военнослужащих, нуждающихся в специфической пище - УП), все равно стоит этим заниматься. Я не вижу какого-то существенного подорожания этой истории в товарном смысле".

Детали: По словам Жумадилова, Государственный оператор тыла выступает за то, чтобы меню для военнослужащих разрабатывали не только начпроды воинских частей, но и диетологи и нутрициологи, потому что это, по его мнению, является "более эффективной практикой".

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