Военных ВСУ планируют обеспечить халяльным и кошерным питанием
Государственный оператор тыла будет работать над тем, чтобы у военных, которые нуждаются в особом питании из-за религиозных взглядов, появилась халяльная и кошерная пища.
Источник: руководитель Государственного оператора тыла Арсен Жумадилов в интервью "Украинской правде"
Прямая речь: "Когда я служил, меня не спросили, есть ли какие-то особые потребности (по питанию - УП). Поэтому думаю, что агрегированных данных о том, сколько нужно халяльной, кошерной и вегетарианской пищи, наверное, нет.
Но мы должны говорить не о количестве, а о подходе, о том, что мы уважаем всех военнослужащих: если человек мобилизовался, мы как государство должны сделать все зависящее от нас, чтобы обеспечить его потребности.
Соответственно, даже если это несколько сотен или несколько тысяч (военнослужащих, нуждающихся в специфической пище - УП), все равно стоит этим заниматься. Я не вижу какого-то существенного подорожания этой истории в товарном смысле".
Детали: По словам Жумадилова, Государственный оператор тыла выступает за то, чтобы меню для военнослужащих разрабатывали не только начпроды воинских частей, но и диетологи и нутрициологи, потому что это, по его мнению, является "более эффективной практикой".
Напомним:
- Министерство обороны создало "новый инструмент" для закупок продуктов Вооруженным силам – агентство "Государственный оператор тыла", которое заработает на полную с 1 декабря.
- Гендиректором ГП "Государственный оператор тыла" назначен Арсен Жумадилов. Он надеется сделать из агентства ключевого оператора тылового обеспечения ВСУ, с прозрачными тендерами, планированием и проверкой качества.