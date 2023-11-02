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Уже в декабре Украина может получить положительный сигнал относительно вступления в ЕС - Бербок

"Европейская правда", "Украинская правда"Четверг, 2 ноября 2023, 13:16
Уже в декабре Украина может получить положительный сигнал относительно вступления в ЕС - Бербок
Анналена Бербок, фото: Getty Images

Глава МИД Германии Анналена Бербок намекнула на положительное решение относительно движения Украины в Евросоюз от лидеров ЕС на саммите в декабре на основе оценки Еврокомиссии о выполнении Украиной кандидатских критериев.

Источник: Бербок на конференции по расширению ЕС в Берлине 2 ноября, сообщает "Европейская правда"

Прямая речь: "Мы хотим видеть Украину членом нашего Союза. И я убеждена, что Европейский совет в этом декабре предоставит этот сигнал".

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Детали: Ожидается, что на саммите ЕС в декабре лидеры будут рассматривать вопрос возможного начала переговоров с Украиной о ее вступлении в Евросоюз. Это произойдет на основе оценки Еврокомиссии о выполнении Украиной кандидатских критериев, которая будет обнародована 8 ноября.

Бербок сказала, что знает, сколько усилий от стран-кандидатов требует движение в ЕС, и заверила, что понимает, насколько сложным этот процесс является для воюющей Украины.

"Поэтому так важно, сказать... что мы будем сопровождать вас на этом пути финансово, структурно, материально", – заявила она, говоря о необходимости поддержать Украину.

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2 ноября в Берлине собрались руководители и представители МИД всех государств-членов Евросоюза, а также всех государств-кандидатов.

Это первая подобная большая встреча, посвященная реформе Евросоюза. На ней Киев будет настаивать на недопустимости того, чтобы политические условия расширения ЕС тормозили вступление Украины после того, как Киев выполнит законодательные и технические требования для членства.

Детали о берлинской встрече читайте в статье: Разблокировать Украину. Как в ЕС меняют требования для вступления государств-кандидатов.

Темы: ЕСУкраина
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