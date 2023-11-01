Зеленский: Работаем, чтобы не осталось никакого препятствия для вступления в ЕС

Президент Украины Владимир Зеленский в фактический день рождения Европейского союза отметил, что он станет сильнее при вступлении Украины.

Источник: обращение Зеленского 1 ноября опубликовано на сайте Офиса президента

Прямая речь: "Сегодняшний день имеет особый геополитический и ценностный смысл. Этот день, 1 ноября, отмечается фактически как рождение Европейского Союза. Тридцать лет назад вступил в силу Маастрихтский договор, заложивший основы современного европейского единения".

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"Я уверен, что Украина сделает нашу Европу сильнее, чем когда-либо, и мы работаем максимально активно, чтобы не осталось никакого препятствия для нашего вступления в Европейский Союз"

Детали: Зеленский добавил, что уверен: как бы ни развивались события в мире, у других наших партнеров и в Америке, и где бы то ни было, все равно единство будет побеждать.