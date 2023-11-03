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Белый дом отреагировал на статью Залужного

Алена ИвашкивПятница, 3 ноября 2023, 00:10
Белый дом отреагировал на статью Залужного
Джон Кирби, фото Getty images

Координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби охарактеризовал статью генерала Залужного изданию The Economist как один из важных аргументов, который подтверждает настоятельную необходимость дальнейшей поддержки Украины.

Источник: Кирби в четверг во время пресс-брифинга в Вашингтоне, Укринформ

Прямая речь Кирби: "Я думаю, что это подчеркивает, насколько важно, чтобы мы продолжали поддерживать Украину.

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Мы развиваемся и уже эволюционировали в контексте того, чем мы обеспечиваем Украину, так же как развивалась и сама война. И я подозреваю, что этот процесс будет продолжаться".

Детали: Кирби также отметил, что в процессе войны меняются потребности сторон, в том числе относительно систем вооружений, которые партнеры предоставляют Украине.

Он подчеркнул, что удовлетворять актуальные потребности было бы чрезвычайно легче, если бы Конгресс принял запрос президента Байдена с дополнительным финансированием, в том числе с поддержкой Украины. Кирби также отметил, что этот пакет предусматривает не только новые возможности для Украины, но также пополнение средств самих Соединенных Штатов.

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Темы: СШАЗалужный
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