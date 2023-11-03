ЦАХАЛ сообщил об уничтожении командира батальона ХАМАС
Армия обороны Израиля заявляет, что в результате ночного авиаудара в Секторе Газа убили командира батальона ХАМАС "Сабра-Тель аль-Хава" Мустафу Даллула.
Источник: The Times of Israel
Детали: По данным Армии обороны Израиля, Даллул "играл ключевую роль в управлении боевыми действиями против сил ЦАХАЛа в Секторе Газа".
Отдельно ЦАХАЛ сообщает, что во время ночных операций в Секторе Газа истребители, боевые вертолеты и артиллерия под руководством пехотных сил бригады "Нахаль", нанесли удары и убили нескольких террористов ХАМАСа.
Между тем, во время обысков в городе Бейт-Ханун на севере Сектора Газа военнослужащие 551-й бригады обнаружили оружие (автоматы, пистолеты-пулеметы, гранаты, взрывные устройства, РПГ и боеприпасы к ним), а также разведывательные материалы − карты и средства связи.
Также ночью ВВС и ВМС нанесли удары по нескольким объектам ХАМАС в Секторе Газа, в том числе по зданиям, которые использовались боевиками для ведения огня по наземным войскам и позициям запуска противотанковых ракет, сообщает ЦАХАЛ.
Предыстория:
- 31 октября ЦАХАЛ сообщил, что начал бой с ХАМАС в подземных туннелях Сектора Газа.
- 2 ноября Армия обороны Израиля заявила, что сухопутные войска и танки ночью столкнулись с террористическими ячейками ХАМАС на севере Сектора Газа, в результате чего были уничтожены десятки боевиков.
- Также сообщалось, что инженерные войска Армии обороны Израиля начали широкомасштабную операцию по уничтожению тоннелей ХАМАС в районах Сектора Газа, куда уже вошли войска ЦАХАЛа; более 100 туннелей уже разрушены.
- Позже Армия обороны Израиля заявила, что уже действует внутри города Газа и окружает его с нескольких сторон.
- Ранее высокопоставленный член ХАМАСа Гази Хамад приветствовал масштабное нападение на Израиль 7 октября, во время которого массово убивали гражданских лиц, и пообещал, что палестинская террористическая группировка будет повторять подобные атаки много раз в будущем, пока не уничтожит Израиль.