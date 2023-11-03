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ЦАХАЛ сообщил об уничтожении командира батальона ХАМАС

Ирина БалачукПятница, 3 ноября 2023, 09:27
ЦАХАЛ сообщил об уничтожении командира батальона ХАМАС
Израильский военный. Фото с сайта idf.il

Армия обороны Израиля заявляет, что в результате ночного авиаудара в Секторе Газа убили командира батальона ХАМАС "Сабра-Тель аль-Хава" Мустафу Даллула.

Источник: The Times of Israel

Детали: По данным Армии обороны Израиля, Даллул "играл ключевую роль в управлении боевыми действиями против сил ЦАХАЛа в Секторе Газа".

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Отдельно ЦАХАЛ сообщает, что во время ночных операций в Секторе Газа истребители, боевые вертолеты и артиллерия под руководством пехотных сил бригады "Нахаль", нанесли удары и убили нескольких террористов ХАМАСа.

Между тем, во время обысков в городе Бейт-Ханун на севере Сектора Газа военнослужащие 551-й бригады обнаружили оружие (автоматы, пистолеты-пулеметы, гранаты, взрывные устройства, РПГ и боеприпасы к ним), а также разведывательные материалы − карты и средства связи. 

 
ФОТО АРМИИ ОБОРОНЫ ИЗРАИЛЯ, ОПУБЛИКОВАННОЕ TIMESOFISRAEL.COM

Также ночью ВВС и ВМС нанесли удары по нескольким объектам ХАМАС в Секторе Газа, в том числе по зданиям, которые использовались боевиками для ведения огня по наземным войскам и позициям запуска противотанковых ракет, сообщает ЦАХАЛ.

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Темы: ИзраильХАМАССектор Газавойна
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