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Израиль начал бой с ХАМАС в подземных тоннелях Сектора Газа – ЦАХАЛ

Татьяна ЛозовенкоВторник, 31 октября 2023, 12:55
Израиль начал бой с ХАМАС в подземных тоннелях Сектора Газа – ЦАХАЛ
Израильский командир осматривает туннели ХАМАС и Исламского джихада в феврале 2018 года, иллюстративное фото из The New York Times

Израиль заявил, что его войска атаковали боевиков ХАМАС в разветвленной сети тоннелей под Газой.

Источник: агентство Reuters со ссылкой на пресс-службу Армии обороны Израиля 

Дословно ЦАХАЛ: "За последние сутки объединенные боевые силы ЦАХАЛ нанесли удары по примерно 300 целям, в том числе по противотанковым ракетным и пусковым установкам под шахтами, а также по военным объектам в подземных туннелях, принадлежащих террористической организации ХАМАС".

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Детали: Боевики ответили противотанковыми ракетами и пулеметным огнем. ЦАХАЛ добавил, что израильские солдаты "убили террористов и направили воздушные силы для нанесения ударов по целям и инфраструктуре врага".

Reuters пишет, что тоннели являются ключевой целью Израиля.

Справка: Тоннели под Газой используются для контрабанды товаров из Египта, совершения нападений на Израиль, перевозки людей, хранения ракет и боеприпасов, а также, как сообщают СМИ, для размещения командных и контрольных центров ХАМАС.

Israeli soldiers conduct a virtual reality training exercise to simulate combat operations in Hamas tunnels in April 2017
Israeli soldiers conduct a virtual reality training exercise to simulate combat operations in Hamas tunnels in April 2017
Bloomberg/Getty Images

Предыстория:

  • Израильско-палестинский конфликт обострился 7 октября, когда ХАМАС атаковал Израиль ракетами.
  • 9 октября в Израиле заявили, что вернули под контроль все районы на границе возле Сектора Газа. Сейчас Израиль планирует наземное наступление на Сектор Газа, которое может длиться три месяца. The New York Times сообщило, что Израилю пришлось перенести проведение наземной операции в Секторе Газа.
  • Израильские военные 27 октября вошли в Сектор Газы после интенсивного обстрела артиллерией и ракетами, выпущенными с военных самолетов.

Темы: ИзраильХАМАССектор Газавойна
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