Израиль начал бой с ХАМАС в подземных тоннелях Сектора Газа – ЦАХАЛ

Израиль заявил, что его войска атаковали боевиков ХАМАС в разветвленной сети тоннелей под Газой.

Источник: агентство Reuters со ссылкой на пресс-службу Армии обороны Израиля

Дословно ЦАХАЛ: "За последние сутки объединенные боевые силы ЦАХАЛ нанесли удары по примерно 300 целям, в том числе по противотанковым ракетным и пусковым установкам под шахтами, а также по военным объектам в подземных туннелях, принадлежащих террористической организации ХАМАС".

Детали: Боевики ответили противотанковыми ракетами и пулеметным огнем. ЦАХАЛ добавил, что израильские солдаты "убили террористов и направили воздушные силы для нанесения ударов по целям и инфраструктуре врага".

Reuters пишет, что тоннели являются ключевой целью Израиля.

IDF shares new footage of troops operating in the Gaza Strip. The military says troops "are conducting fierce battles against Hamas terrorists deep in the Gaza Strip." It says troops hit Hamas positions, anti-tank guided missile squads, killed dozens of terrorists, and seized… pic.twitter.com/cvmOXr3vVq