Израиль начал бой с ХАМАС в подземных тоннелях Сектора Газа – ЦАХАЛ
Израиль заявил, что его войска атаковали боевиков ХАМАС в разветвленной сети тоннелей под Газой.
Источник: агентство Reuters со ссылкой на пресс-службу Армии обороны Израиля
Дословно ЦАХАЛ: "За последние сутки объединенные боевые силы ЦАХАЛ нанесли удары по примерно 300 целям, в том числе по противотанковым ракетным и пусковым установкам под шахтами, а также по военным объектам в подземных туннелях, принадлежащих террористической организации ХАМАС".
Детали: Боевики ответили противотанковыми ракетами и пулеметным огнем. ЦАХАЛ добавил, что израильские солдаты "убили террористов и направили воздушные силы для нанесения ударов по целям и инфраструктуре врага".
Reuters пишет, что тоннели являются ключевой целью Израиля.
IDF shares new footage of troops operating in the Gaza Strip. The military says troops "are conducting fierce battles against Hamas terrorists deep in the Gaza Strip." It says troops hit Hamas positions, anti-tank guided missile squads, killed dozens of terrorists, and seized… pic.twitter.com/cvmOXr3vVq— Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) October 31, 2023ВИДЕО ДНЯ
Справка: Тоннели под Газой используются для контрабанды товаров из Египта, совершения нападений на Израиль, перевозки людей, хранения ракет и боеприпасов, а также, как сообщают СМИ, для размещения командных и контрольных центров ХАМАС.
Предыстория:
- Израильско-палестинский конфликт обострился 7 октября, когда ХАМАС атаковал Израиль ракетами.
- 9 октября в Израиле заявили, что вернули под контроль все районы на границе возле Сектора Газа. Сейчас Израиль планирует наземное наступление на Сектор Газа, которое может длиться три месяца. The New York Times сообщило, что Израилю пришлось перенести проведение наземной операции в Секторе Газа.
- Израильские военные 27 октября вошли в Сектор Газы после интенсивного обстрела артиллерией и ракетами, выпущенными с военных самолетов.