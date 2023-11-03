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США призывают Израиль ослабить удары по югу Сектора Газа - СМИ

"Европейская правда", "Украинская правда"Пятница, 3 ноября 2023, 10:22
США призывают Израиль ослабить удары по югу Сектора Газа - СМИ
президент США Джо Байден, фото: Getty Images

Администрация президента Соединенных Штатов давит на Израиль, чтобы тот уменьшил количество авиаударов по южной части Сектора Газа.

Источник: The Times of Israel стало известно от представителей США и Израиля, сообщает "Европейская правда".

Детали: По словам источников, США утверждают, что ЦАХАЛ имеет меньшую легитимность атаковать эту территорию сектора после того, как сказал гражданским лицам эвакуироваться туда с севера.

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Израильский чиновник заявил, что удары ЦАХАЛ сосредоточены в основном на севере сектора Газы, где расположена большая часть опорных пунктов ХАМАС. Однако Израиль оставляет за собой право нацелиться на террористическую группу в любой части Газы после нападения 7 октября, сказал чиновник.

Израильский чиновник подчеркнул, что ЦАХАЛ отвел для палестинцев гуманитарную зону на юго-западе Газы. Но американский чиновник заявил, что эта территория не была четко определена Израилем и слишком мала, чтобы вместить все население Газы, которое составляет 2,3 миллиона человек, поэтому подавляющее большинство гражданских все еще подвергается бомбардировкам с воздуха.

Вашингтон признает, по словам чиновника США, что ХАМАС действует изнутри и под прикрытием гражданского населения по всей территории Газы. Однако США обеспокоены растущим количеством жертв среди гражданского населения, что затрудняет способность администрации Байдена продолжать поддерживать военную операцию Израиля, а также поощрять союзников последовать их примеру.

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Темы: ИзраильСектор ГазаСШАвойна
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