Американские сенаторы просят Израиль приостановить огонь в Газе ради гражданских

13 сенаторов-демократов призвали Израиль приостановить боевые действия в Секторе Газа, поскольку они представляют высокий риск для гражданских лиц и доставки гуманитарной помощи.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на заявление офиса сенатора от Массачусетса Эда Марки

Дословно из заявления: "Как сенаторы, мы внимательно следили за войной в Газе и считаем, что нужно сделать гораздо больше для защиты гражданской жизни".

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Детали: Сенаторы подчеркнули, что Израиль имеет право защищаться от ХАМАС, но в то же время отметили, что он должен "свести к минимуму ущерб гражданскому населению и позволить гуманитарной помощи добраться до тех, кто страдает".

Сенаторы назвали три цели, которые, как они надеются, будут достигнуты с помощью краткосрочного прекращения боевых действий:

успешная доставка необходимой гуманитарной помощи гражданскому населению под строгим и необходимым наблюдением,

усиленное внимание к освобождению всех заложников, похищенных 7 октября,

возможность для более широких переговоров израильского и палестинского руководства вместе с региональными и глобальными партнерами по долгосрочным стратегиям уменьшения конфликта в регионе, который длится десятилетиями.

Это заявление прозвучало после того, как госсекретарь США Энтони Блинкен прибыл в Израиль в пятницу, чтобы оказать давление на израильское правительство в отношении его продолжающегося наступления в Газе.

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По данным СМИ, администрация президента США Джо Байдена в частном порядке давит на Израиль, чтобы тот ограничил свои авиаудары по южной части сектора Газы.