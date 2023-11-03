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Американские сенаторы просят Израиль приостановить огонь в Газе ради гражданских

"Европейская правда", "Украинская правда"Пятница, 3 ноября 2023, 11:05
Американские сенаторы просят Израиль приостановить огонь в Газе ради гражданских
Военные ЦАХАЛа. Фото idf.il

13 сенаторов-демократов призвали Израиль приостановить боевые действия в Секторе Газа, поскольку они представляют высокий риск для гражданских лиц и доставки гуманитарной помощи.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на заявление офиса сенатора от Массачусетса Эда Марки

Дословно из заявления: "Как сенаторы, мы внимательно следили за войной в Газе и считаем, что нужно сделать гораздо больше для защиты гражданской жизни".

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Детали: Сенаторы подчеркнули, что Израиль имеет право защищаться от ХАМАС, но в то же время отметили, что он должен "свести к минимуму ущерб гражданскому населению и позволить гуманитарной помощи добраться до тех, кто страдает".

Сенаторы назвали три цели, которые, как они надеются, будут достигнуты с помощью краткосрочного прекращения боевых действий:

  • успешная доставка необходимой гуманитарной помощи гражданскому населению под строгим и необходимым наблюдением,
  • усиленное внимание к освобождению всех заложников, похищенных 7 октября,
  • возможность для более широких переговоров израильского и палестинского руководства вместе с региональными и глобальными партнерами по долгосрочным стратегиям уменьшения конфликта в регионе, который длится десятилетиями.

Это заявление прозвучало после того, как госсекретарь США Энтони Блинкен прибыл в Израиль в пятницу, чтобы оказать давление на израильское правительство в отношении его продолжающегося наступления в Газе.

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По данным СМИ, администрация президента США Джо Байдена в частном порядке давит на Израиль, чтобы тот ограничил свои авиаудары по южной части сектора Газы.

Темы: СШАИзраильСектор Газавойна
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