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В Запорожской военной администрации поймали "крота" ФСБ

Евгений КизиловПятница, 3 ноября 2023, 10:54
В Запорожской военной администрации поймали крота ФСБ
Задержание российского "крота", фото: СБУ

СБУ задержала в Запорожье информатора ФСБ, который устроился в областную военную администрацию, чтобы "сливать" информацию о ВСУ на юге Украины.

Источник: Служба безопасности Украины в соцсетях

Детали: По данным спецслужбы, находясь в должности главного специалиста отдела кибербезопасности ОВА, мужчина пытался тайно получить секретную информацию о дислокации ВСУ и оборонных закупках на территории региона.

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Чтобы получить секретные сведения, российский "крот" пытался использовать свой доступ к серверам госучреждения.

В СБУ говорят, что вовремя задержали злоумышленника, и он не успел передать разведданные агрессору.

По данным следствия, вражеским информатором оказался житель Запорожья, инженер-радиотехник по образованию. До устройства в ОВА он работал на одном из местных предприятий, которое осуществляет техобслуживание военной техники Сил обороны.

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Фото: СБУ

В сентябре 2023 года он предложил оккупантам свою "помощь" в войне против Украины. На него дистанционно вышел кадровый сотрудник ФСБ и привлек к сотрудничеству.

По заданию российской спецслужбы злоумышленник скрыто снимал на телефон производственные мощности завода и военную технику, которая там находилась. Также он пытался выявить ремонтные базы и другие логистические центры украинских защитников в Запорожье.

Злоумышленнику грозит до 12 лет тюрьмы.

Темы: шпионажФСБЗапорожьеСБУ
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