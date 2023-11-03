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У Запорізькій ОВА спіймали "крота" ФСБ

Євген КізіловП'ятниця, 3 листопада 2023, 10:54
У Запорізькій ОВА спіймали крота ФСБ
Затримання російського "крота", фото: СБУ

СБУ затримала у Запоріжжі інформатора ФСБ, який влаштувався до обласної військової адміністрації, щоб "зливати" інформацію про ЗСУ на півдні України.

Джерело: Служба безпеки України у соцмережах

Деталі: За даними спецслужби, перебуваючи на посаді головного спеціаліста відділу кібербезпеки ОВА, чоловік намагався приховано отримати секретну інформацію про дислокацію ЗСУ та оборонні закупівлі на території регіону.

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Щоб одержати таємні відомості, російський "кріт" намагався використати свій доступ до серверів держустанови.

В СБУ кажуть, що вчасно затримали зловмисника, і він не встиг передати розвіддані агресору.

За даними слідства, ворожим інформатором виявився мешканець Запоріжжя, інженер-радіотехнік за освітою. До влаштування в ОВА він працював на одному з місцевих підприємств, яке здійснює техобслуговування військової техніки Сил оборони.

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Фото: СБУ

У вересні 2023 року він запропонував окупантам свою "допомогу" у війні проти України. На нього дистанційно вийшов кадровий співробітник ФСБ та залучив до співпраці.

За завданням російської спецслужби зловмисник приховано знімав на телефон виробничі потужності заводу та військову техніку, яка там знаходилася. Також він намагався виявити ремонтні бази та інші логістичні центри українських захисників у Запоріжжі.

Зловмиснику загрожує до 12 років тюрми.

Теми: шпигунствоФСБЗапоріжжяСБУ
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