Посол США говорила об оружии для Украины с новым спикером Палаты представителей
Пятница, 3 ноября 2023, 15:38
Посол США в Украине Бриджит Бринк обсудила поддержку Украины с новоизбранным спикером Палаты представителей Майком Джонсоном.
Источник: "Европейская правда", Бринк в Twitter (X).
Детали: Бринк отметила, что на встрече с Джонсоном говорила о "важности дать Украине возможность остановить российскую агрессию в Европе".
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Других деталей встречи посол не приводит.
Напомним:
- В четверг американская Палата представителей одобрила пакет военной помощи Израилю на сумму почти 14,5 миллиардов долларов, отдельно от помощи для Украины.
- Джонсон заявил, что будет рассматривать вопрос помощи Украине вместе с вопросами безопасности границ США, предпочитая отвечать на запросы Байдена отдельно, поскольку законодатели от Республиканской партии все чаще выступают против помощи Киеву.
- В Госдепе выразили уверенность, что запрос на финансирование Украины пройдет обе палаты Конгресса.
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