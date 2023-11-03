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Посол США говорила об оружии для Украины с новым спикером Палаты представителей

"Европейская правда", "Украинская правда"Пятница, 3 ноября 2023, 15:38

Посол США в Украине Бриджит Бринк обсудила поддержку Украины с новоизбранным спикером Палаты представителей Майком Джонсоном.

Источник: "Европейская правда", Бринк в Twitter (X).

Детали: Бринк отметила, что на встрече с Джонсоном говорила о "важности дать Украине возможность остановить российскую агрессию в Европе".

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Других деталей встречи посол не приводит.

Напомним:

  • В четверг американская Палата представителей одобрила пакет военной помощи Израилю на сумму почти 14,5 миллиардов долларов, отдельно от помощи для Украины.
  • Джонсон заявил, что будет рассматривать вопрос помощи Украине вместе с вопросами безопасности границ США, предпочитая отвечать на запросы Байдена отдельно, поскольку законодатели от Республиканской партии все чаще выступают против помощи Киеву.
  • В Госдепе выразили уверенность, что запрос на финансирование Украины пройдет обе палаты Конгресса.

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