В Чехии заработал пилотный проект относительно поддержки возвращения украинцев домой
Понедельник, 3 июня 2024, 10:31
В Чехии начал работу пилотный проект Министерства внутренних дел относительно содействия возвращению домой украинских граждан, которые проживали в Чехии с временной защитой и решают ехать домой в Украину. Он рассчитан на несколько сотен человек и изначально будет действовать с мая по ноябрь 2024 года.
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Radio Prague International
Детали: В рамках программы украинцы, которые решают возвращаться, могут получить компенсацию стоимости билета на автобус, а лица, которые не могут передвигаться общественным транспортом и нуждаются в спецтранспорте - специализированную перевозку.
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Предусмотрена компенсация за 400 автобусных билетов и перевозки спецтранспортом для максимум 30 пациентов.
Предистория:
- Эту программу правительство Чехии одобрило в середине мая, на нее выделили 5,5 млн чешских крон.
- По состоянию на апрель, по данным чешского МВД, в Чехии проживало около 339 тысяч украинцев с временной защитой.
- Также сообщалось, что Комитет Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) по вопросам миграции решил включить в свой будущий доклад рекомендацию по выплате денег для поддержки возвращения домой украинцам, которые уехали за границу из-за войны.