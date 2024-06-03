В Чехии заработал пилотный проект относительно поддержки возвращения украинцев домой

В Чехии начал работу пилотный проект Министерства внутренних дел относительно содействия возвращению домой украинских граждан, которые проживали в Чехии с временной защитой и решают ехать домой в Украину. Он рассчитан на несколько сотен человек и изначально будет действовать с мая по ноябрь 2024 года.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Radio Prague International

Детали: В рамках программы украинцы, которые решают возвращаться, могут получить компенсацию стоимости билета на автобус, а лица, которые не могут передвигаться общественным транспортом и нуждаются в спецтранспорте - специализированную перевозку.

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Предусмотрена компенсация за 400 автобусных билетов и перевозки спецтранспортом для максимум 30 пациентов.

Предистория: