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В Беларуси через день "зафиксировали нарушение" воздушного пространства со стороны Польши

"Европейская правда", "Украинская правда"Пятница, 3 ноября 2023, 23:52
В Беларуси через день зафиксировали нарушение воздушного пространства со стороны Польши
Иллюстративное фото Белорусского флага. Фото - Getty Images

Министерство иностранных дел Беларуси в пятницу вызвало временного поверенного в делах Польши Мартина Войцеховского из-за якобы инцидента с нарушением воздушного пространства, который произошел накануне.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на заявление белорусского МИД

Детали: Польскому дипломату, как утверждается, объявили "решительный протест в связи с очередным фактом нарушения 2 ноября государственной границы Республики Беларусь воздушным судном со стороны Республики Польша".

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"Потребовали проведения тщательного расследования этого инцидента и принятия действенных мер по исключению подобных случаев в будущем", – добавили во внешнеполитическом ведомстве Беларуси.

Глава департамента международного военного сотрудничества Министерства обороны Беларуси Валерий Ревенко отдельно на четырех языках прокомментировал инцидент, заявив, что накануне "польский легкомоторный самолет в процессе патрулирования неоднократно пересек границу РБ на глубину до 200 метров".

"С начала сентября Польша осуществила 5 подобных инцидентов, которые можно охарактеризовать как "на грани", – добавил Ревенко.

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Ни он, ни МИД Беларуси не объяснили, почему Минску понадобились сутки на вызов главы посольства Польши, тогда как два предыдущих раза это происходило с задержкой в несколько часов.

Польские СМИ обратили внимание и на то, что сообщении белорусского внешнеполитического ведомства было опубликовано только на русском языке, а не на белорусском или английском языках, как было раньше.

Напомним, в начале сентября Государственный пограничный комитет Беларуси также утверждал, что польский военный вертолет днем в пятницу, 1 сентября, якобы нарушил воздушное пространство в Берестовичском районе Гродненской области.

В конце сентября белорусское Минобороны тоже заявило, что польский вертолет якобы дважды "углублялся" в белорусское воздушное пространство.

Темы: БеларусьПольша
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