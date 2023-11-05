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Командующий Воздушных сил подтвердил уничтожение новейшего корабля РФ в Керчи

Роман ПетренкоВоскресенье, 5 ноября 2023, 08:27
Командующий Воздушных сил подтвердил уничтожение новейшего корабля РФ в Керчи
корабль "аскольд", риа новости

Командующий Воздушных сил генерал-лейтенант Николай Олещук подтвердил, что украинские военные потопили один из самых современных кораблей ЧФ РФ - носитель крылатых ракет "Калибр".

Источник: Олещук в Telegram

Детали: В аннексированном Крыму 4 ноября раздавались взрывы, объявляли воздушную тревогу.

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Позже Олещук сообщил, что это украинские пилоты нанесли авиаудары по инфраструктуре судостроительного завода "Залив" в Керчи. Тогда не было известно точно, уничтожен ли корабль.

Утром следующего дня Олещук таки подтвердил уничтожение одного из новейших российских носителей "Калибров".

Прямая речь Олещука: "Подтверждаю".

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Напомним: После взрывов оккупанты полдня заявляли, якобы "часть обломков сбитых ракет упала на территорию одного из сухих доков".

Лишь поздно вечером 4 ноября российское минобороны сообщило, якобы корабль ЧФ РФ, который находился на судостроительном заводе в Керчи, "получил повреждения".

Темы: Воздушные силы ВСУобстрелКрымкорабли
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