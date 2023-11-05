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Появились спутниковые снимки поврежденного российского корабля в Керчи

Роман ПетренкоВоскресенье, 5 ноября 2023, 13:37
Появились спутниковые снимки поврежденного российского корабля в Керчи
"схемы"

На снимках Planet Labs за 5 ноября заметно место поражения на заводе и военное судно, которое также выглядит поврежденным.

Источник: капитан 1-го ранга ВМС запаса Андрей Рыженко в комментарии "Схемам"

Прямая речь Рыженко: "По моим данным на 4 ноября в Керчи на момент взрывов находился только один корабль, способный нести ракеты класса "Калибр", а именно "Аскольд".

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Я думаю, что этот корабль, как мы видим, стоял уже у причала, и его доводили до ума, потому что уже в декабре его должны были бы сдать. Видно, что он еще на плаву, но верхняя часть судна заметно повреждена".

 

Детали: Он добавил, что "Аскольд" - это малый ракетный корабль 22800 типа "Каракурт", который может нести до 8 ракет "Калибр". Обезвреживание такого судна, по мнению Рыженко, является очень важным для безопасности Украины.

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ
  • В аннексированном Крыму 4 ноября раздавались взрывы, объявляли воздушную тревогу.
  • Позже командующий Воздушных сил генерал-лейтенант Николай Олещук сообщил, что это украинские пилоты нанесли авиаудары по инфраструктуре судостроительного завода "Залив" в Керчи. Тогда не было известно точно, уничтожен ли корабль.
  • После взрывов оккупанты полдня заявляли, якобы "часть обломков сбитых ракет упала на территорию одного из сухих доков".
  • Лишь поздно вечером 4 ноября российское минобороны сообщило, якобы корабль ЧФ РФ, который находился на судостроительном заводе в Керчи, "получил повреждения".
  • Утром 5 ноября Олещук подтвердил, что украинские военные потопили один из самых современных кораблей ЧФ РФ - носитель крылатых ракет "Калибр".

Темы: КерчькораблиобстрелВооруженные силы
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