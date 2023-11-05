Появились спутниковые снимки поврежденного российского корабля в Керчи
На снимках Planet Labs за 5 ноября заметно место поражения на заводе и военное судно, которое также выглядит поврежденным.
Источник: капитан 1-го ранга ВМС запаса Андрей Рыженко в комментарии "Схемам"
Прямая речь Рыженко: "По моим данным на 4 ноября в Керчи на момент взрывов находился только один корабль, способный нести ракеты класса "Калибр", а именно "Аскольд".
Я думаю, что этот корабль, как мы видим, стоял уже у причала, и его доводили до ума, потому что уже в декабре его должны были бы сдать. Видно, что он еще на плаву, но верхняя часть судна заметно повреждена".
Детали: Он добавил, что "Аскольд" - это малый ракетный корабль 22800 типа "Каракурт", который может нести до 8 ракет "Калибр". Обезвреживание такого судна, по мнению Рыженко, является очень важным для безопасности Украины.
Предыстория:
- В аннексированном Крыму 4 ноября раздавались взрывы, объявляли воздушную тревогу.
- Позже командующий Воздушных сил генерал-лейтенант Николай Олещук сообщил, что это украинские пилоты нанесли авиаудары по инфраструктуре судостроительного завода "Залив" в Керчи. Тогда не было известно точно, уничтожен ли корабль.
- После взрывов оккупанты полдня заявляли, якобы "часть обломков сбитых ракет упала на территорию одного из сухих доков".
- Лишь поздно вечером 4 ноября российское минобороны сообщило, якобы корабль ЧФ РФ, который находился на судостроительном заводе в Керчи, "получил повреждения".
- Утром 5 ноября Олещук подтвердил, что украинские военные потопили один из самых современных кораблей ЧФ РФ - носитель крылатых ракет "Калибр".